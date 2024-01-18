Возле Авдеевки оккупанты начали активно применять бронетехнику, — спикер ВСУ (видео)

Российские БМП и БТР часто высаживают пехоту и сами пытаются быстро убежать с поля боя, чтобы не быть уничтоженными Силами обороны Украины.

В районе Авдеевки российские оккупанты чаще применяют бронетехнику. Александр Штупун, представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления, в эфире телемарафона сообщил подробности.

Враг активизировал усилия в этом направлении. БМП и БТР часто высаживают пехоту и сами пытаются быстро убежать.

"За три дня враг потерял 41 бронемашину, среди них 17 танков — это по всей нашей операционной зоне", — пояснил он.

Спикер добавил, что российская авиация так не прекращает наносить удары. Почти неделю ежесуточное количество не опускается ниже 40.

Ситуация в районе Авдеевки от Генштаба ВСУ

На Авдеевском направлении, как говорится в отчете от 18 января, украинские защитники и в дальнейшем сдерживают врага. Украинские войска срывают попытки российских захватчиков окружить Авдеевку и несут значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак врага в районах Новокалиново, Новобахмутовки и самой Авдеевки и еще 14 атак — неподалеку Северного, Невельского и Первомайского Донецкой области.

Напомним, 15 января в ISW назвали территории, которые потеряли Силы обороны в районе Авдеевки. Специалисты отметили, что 14 января под Авдеевкой Донецкой области продолжались позиционные бои, однако подтвержденных изменений на этом участке не зафиксировано. Однако в ISW отметили, что оккупанты продвинулись шириной до 260 метров и глубиной до 120 метров к востоку от Авдеевского коксохимического завода. Также подразделения российской 114-й мотострелковой бригады и 15-й мотострелковой бригады наступали на юго-востоке от Авдеевского террикона.