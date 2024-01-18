В Крыму РФ разбирает захваченные корабли Украины ради высококачественной стали, — СМИ

По словам журналистов, в декабре начали резать на металл захваченный еще в 2014 году корвет "Луцк". Тральщик "Черкассы" также притащили к месту утилизации.

В оккупированном Россией Крыму начали резать на метал захваченные корабли Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает "Крым. Реалии".

По словам журналистов, в Инкермане поставили на утилизацию спасательный морской буксир проекта 714. Его бортовые номера были закрашены, но, как предположили журналисты, это может быть судно ВМСУ "Кременец" с бортовым номером U705.

Местное издание ForPost опубликовало снимок, на котором видно буксир, который стоит у причала судоразделочной верфи.

Буксир в Севастополе Фото: Forpost

Отмечается, что в декабре начали резать на металл захваченный еще в 2014 году корвет "Луцк". Тральщик "Черкассы" также притащили к месту утилизации. "Луцк" уже остался без всех надстроек.

Издание пишет, что официально оккупационные власти Севастополя и командование Черноморского флота РФ о разделке на металл имущества ВМС Украины не заявляли.

В июне 2023 года Представительство президента Украины в АР Крым сообщило об утилизации захваченных кораблей ВМСУ.

"Оккупанты начали незаконную утилизацию захваченных в Севастополе и Донузлаве кораблей ВМС Украины, которые после 2014 года находились в оккупированном Крыму. Якобы на судообрабатывающую базу в Инкермане отправили катера "Приднепровье" и "Херсон", морские тральщики "Чернигов" и "Черкассы", корветы "Луцк" и "Хмельницкий", – отметили в ведомстве.

В материале говорится, что по состоянию на 2022 год в Крыму оставалось 19 судов ВМСУ. Спасательные корабли проекта 714 были построены в Финляндии.

"Каждый корабль или судно содержит сотни тонн высококачественной стали, которая может быть отправлена на переплавку и в дальнейшем – на строительство новой военной техники. Оборудование, вооружение, двигательные установки могут быть использованы для ремонта однотипных судов и кораблей российского военно-морского флота", — сказано в материале.

Ранее пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что РФ увеличила количество ракетоносителей в море. По ее словам, в море находится вражеский фрегат "Адмирал Макаров" и малый ракетный корабль. В Силах обороны юга не исключают возможность ракетных атак.