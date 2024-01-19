Friendly fire: в ОП рассказали, почему Россия утверждает, что сама сбила самолет А-50

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, пилоты ВС РФ начали бояться выполнять боевые задачи рядом с линией фронта, но Кремль продолжает распространять нарративы о том, что "все под контролем".

14 января россияне остались без самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, однако пропаганда утверждает, что они сами это сделали. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу" рассказал, почему так происходит.

По его словам, это достаточно сложный вопрос и очевидным мог бы быть ответ, что в такой способ противник поощряет своих пилотов продолжить полеты во временно оккупированные регионы Украины и выполнять там боевые задачи. Они знают, что у Украины сейчас нет подобного инструмента, который позволил бы дотянуться до России.

"Потому что, если признать, что над акваторией Азовского моря были уничтожены А-50 и Ил-22М, это будет говорить о том, что в Украине появились инструменты дальнего действия. А тактическая авиация работает достаточно близко к линии фронта", — заявил Михаил Подоляк.

Ситуация с потерей важного самолета могла все же напугать пилотов, которые выполняют боевые задачи вблизи линии фронта. Кремль все время пытался создать впечатление, якобы "мы все контролируем, как и контролировали", а произошедшая "трагедия" не более, чем friendly fire.

Тогда у пилотов должны возникнуть вполне логичные вопросы, считает Михаил Подоляк, ведь в случае, если произошел friendly fire, значит система полностью разбалансирована и никто не может ничего контролировать, но это Россия и там никто не задает логические вопросы.

"Они вошли (в Украину, — ред.) – их ненавидят. Против них встал весь технологический мир, не хотят с ними сотрудничать. Они потеряли свои глобальные позиции, теряют много людей, у них не хватает средств на внутренние проблемы, непонятно, что происходит с ЖКХ. Зашли, что-то забрали, уничтожили, продвигаться вперед не могут, тратим в этих "мясных штурмах" огромную кучу людей и техники. Компенсировать производство этой техники не могут, потому что санкции ужесточаются", — продолжил советник главы ОП.

К слову, международные ограничения должна быть полноценными, чтобы они действовали, а не как в 2014 году. Тогда Кремль не сможет их обходить и повышать свой боевой потенциал.

В связи с этим заморозка конфликта идеальный вариант для противника, считает представитель ОП. ВС РФ не смогут одержать победу на поле боя и взять под свой контроль соседнюю страну, поэтому будет желание все закончить на нынешнем этапе.

"Россияне же не задают себе такие логические вопросы. Если А-50 сбила даже не Украина, а они сами, что это значит? Что кого-либо могут сбивать сегодня "friendly fire". А если это Украина, это вообще кошмар? Видите ли, "идеальный" вариант – заморозка конфликта", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 14 января в сети опубликовали сообщение о возможном попадании по российскому самолету радиолокационной разведки А-50, который патрулировал воздушное пространство и находился в районе Приазовья, а на следующий день Главнокомандующий ВСУ подтвердил, что Силы обороны официально уничтожили А-50.