"Запас в 25-50 лет": у Зеленского рассказали, может ли РФ долго воевать против Украины

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, противник дает понять Киеву и Западу, что готов идти дальше, но есть шанс заморозить конфликт. В таком случае Кремль избежит ответственности за все совершенные преступления.

Россияне продолжают накапливать технические и человеческие ресурсы, чтобы продолжать воевать с Украиной. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу" рассказал, как долго у них еще будет такая возможность.

По его словам, россияне перебрасывают на линию фронта много техники, а также проводят мобилизационные процессы, ведь народ готов погибать за амбиции президента Владимира Путина. Параллельно с этим увеличилось количество и интенсивность массированных атак с помощью ракет и БПЛА по мирным городам.

Соответственно, это своеобразный сигнал для Киева и Запада о том, что Кремль готов воевать долго и у него на это якобы есть ресурсы. То есть намекают на то, что замороженный конфликт — лучший из исходов.

"Вопрос в другом – есть ли у них эти ресурсы на долгую войну? Нет. Могут ли они компенсировать свое военное производство за те потери, которые несут? Нет, не могут. Есть ли у них сегодня еще определенные возможности? Да, есть. Я говорю о снарядах, в частности из Северной Кореи, и ракетах определенной дальности. Готовы ли они к бесконечной войне? Нет, не готовы", — заявил Михаил Подоляк.

Если бы у противника было действительно колоссальное количество ресурсов, продолжает советник главы ОП, он бы не повторял через день слово "переговоры", желая закончить конфликт на определенных условиях.

Есть несколько пунктов, которые означают замороженный конфликт и Кремль это понимает. В первую очередь это позволит России утверждать, что она не проиграла. Соответственно, никакой юридической ответственности она нести не будет.

Также после этого Москва попытается вовлечь в дискуссии разные государства, чтобы, к примеру, решить вопрос замороженных активов. Также будут отправляться иски по поводу вмешательства в определенные процессы, в том числе по поводу военной помощи от Запада.

Длительная война с Россией: готова ли Украина

Отдельно был поднят вопрос, есть ли ресурсы для долгой войны у Украины. Михаил Подоляк заявил, что когда стоит вопрос выживания или скитания по миру без государства, тогда не стоит вопрос о том, есть ли ресурс. Воевать паритетно с большой архаичной страной нельзя, ведь противник в любом случае будет пытаться взять количеством. Киеву же в это время надо продолжить работу с партнерами.

"Есть технологические решения, которые количественно перебивают качеством оружия. Тогда не нужно паритетно воевать "тысяча против тысячи". Тогда нужно воевать "десять против тысячи". И тогда нужны эти инструменты. Главное, чтобы наши партнеры поняли, что в этой войне нет решения отложить или заморозить", — заявил Михаил Подоляк.

Длительная война с Россией: действия Запада

Также не стоит обращать внимания на медийные кампании от западных политиков, которые утверждают, что через несколько лет у них может произойти прямое столкновение с Россией, поэтому нужно в перспективу вкладываться в военное производство.

Им пора осознать, продолжает советник главы ОП, что на европейском континенте уже идет война, в которой Россия принимает непосредственное участие. В то же время, если Кремль проиграет, тогда через 3-5 лет нападать будет некому. Соответственно, нужно немного больше помощи от партнеров.

"Нужно все, что есть в арсеналах и складах, отдать на сегодняшнюю войну. Потому что эта война ключевая, когда Украина в ней победит, у вас будет запас в 25 – 50 лет, чтобы еще раз переосмыслить, что такое европейское пространство безопасности и почему Россия – это не Европа. Ну и соответствующие меры предпринять. Если Россия выиграет, то тогда у вас нет 3 – 5 лет, потому что война будет завтра. Здесь другой вопрос возникает – успеете ли вы существенно нарастить свое военное производство? Сколько это будет стоить?" — говорит Михаил Подоляк.

В связи с этим представитель ОП заявил, что помочь Украине сегодня будет намного дешевле, чем дождаться вторжения ВС РФ в еще одну европейскую страну.

Напомним, 18 января сообщалось, что в Минобороны назвали условия окончания войны в Украине. По словам замминистра Ивана Гаврилюка, каждые 10 минут в стране кто-то погибает из-за действий россиян. Противостояние в любом случае закончится переговорами, однако на условиях Киева. Сейчас ни у кого нет права на усталость.