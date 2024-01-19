"Снайперская винтовка": бойцы ВСУ рассказали о боевом применении САУ Archer (видео)

Экипаж шведской артустановки говорит, что машина чрезвычайно точная. Она попадает не "куда-то в квадрат", а конкретно в цель.

Украинские военные имеют на вооружении 8 шведских САУ Archer. Экипаж одной из артустановок сейчас выполняет задачи в Донецкой области. В репортаже United24 пушкари рассказали об опыте применения САУ.

Один из членов экипажа Юрий рассказал, что когда он сказал побратимам, что будет оператором Archer, те сказали, что она лучшая в мире. Сейчас Юрий лично убедился, что это действительно так, потому что до этого он был артиллеристом в расчете советской прицепной пушки Д-20. В ней вообще нет никаких автоматизированных систем, а Archer наоборот передовая автоматизированная установка.

"Она очень маневренная, на развертывание требуется 30 секунд. Это лучший показатель среди всех САУ. У нас говорят, что Archer — это снайперская гаубица, которая попадает в конкретную цель, а не в приблизительный квадрат. Буквально 1-2 выстрела для поражения цели", — говорит Юрий.

Отмечается, что для работы 8 САУ Archer привлечено 100 бойцов, из которых 70 инженеры. Журналист отмечает, что шведская артустановка всех удивляет своим видом, но на самом деле это все потому, что все тоже хотят из нее пострелять. Для Archer российско-украинская война является первым боевым применением.

Целями для артустановки являются российские склады боеприпасов, скопления живой силы и бронетехника. По словам Юрия, у него уже сформировалась целая коллекция видео успешных ударов.

Напомним, 16 января польские эксперты раскрыли особенности шведского Archer на поле боя.

8 января украинские журналисты показали САУ Archer, которая помогает ВСУ на фронте.