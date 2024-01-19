В Минобороны Беларуси заявили о готовности сотрудничать с НАТО, но есть условие

Министр обороны страны Виктор Хренин уверяет, что СБ не рассматривает ни один народ как врага, независимо от действий правительств, поэтому заинтересованы "в восстановлении влияния международных организаций по безопасности".

Беларусь готова к восстановлению "прагматического диалога" с государствами-членами НАТО, если те откажутся "от агрессивной риторики". Об этом заявил министр обороны страны Виктор Хренин на брифинге, передает "Зеркало".

По словам Хренина, Беларусь продемонстрировала заинтересованность "в восстановлении влияния международных организаций по безопасности, таких как ООН и ОБСЕ и эффективном их функционировании по "предотвращению и разрешению вооруженных столкновений":

"В проекте доктрины мы говорим о том, что Республика Беларусь открыта к сотрудничеству в военной сфере с любыми государствами. В том числе и государствами НАТО — мы готовы возобновить прагматичный диалог при условии прекращения ими агрессивной риторики и действий в отношении нас", — говорит министр обороны.

Кроме того, Хренин уверяет, что Беларусь не рассматривает ни один народ как врага, независимо от действий правительств.

"Я еще раз всем заявляю, что врагов у нас нет. В своей политике мы ни на кого оглядываться и подстраиваться не собираемся. У нас есть интересы наших народов, есть взаимные союзнические обязательства. И только эти факторы будут стоять во главе наших решений и действий, как самостоятельно, так и в рамках Союзного государства", — добавил он.

Напомним, как рассказывал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, Силы обороны Украины держат под постоянным контролем направление Беларуси, однако Сухопутные войска РБ за время российского вторжения не привлекались в войну.

11 января сообщалось, что ВСУ усиливают оборону на границе с РФ и Беларусью для сдерживания наступления противника. По словам Сергея Наева, позиции в Черниговской области не отличаются от тех, что обустраиваются в других северных регионах. Их возводят по типовой схеме, но особенность местности может внести определенные коррективы.