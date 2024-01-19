"Наши ценности": в 3-й ОШБр назвали 2 причины, почему важно брать в плен оккупантов (видео)

По словам пресс-офицера Александра Бородина, в первую очередь украинцы не должны становиться похожими на противника, ведь именно за это и идет борьба.

Есть две основные причины, по которым российский оккупантов нужно брать в плен и одна из них состоит в том, что в будущем их можно будет обменять на украинских защитников. Об этом заявил пресс-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады (3-я ОШБр) Александр Бородин в эфире телеканала "Мы-Украина".

По его словам, Силы обороны должны брать новых пленных россиян на поле боя, ведь это значительно пополняет обменный фонд и повышает шансы того, что наши военнослужащие вернутся на родину.

"Их надо брать в плен. Во-первых, мы не должны стать себе врагом — не стать теми, против кого боремся. Мы не можем становиться ими, и тому подобное это наши ценности. Во-вторых, если говорить прагматично, в плену у врага сейчас очень большое количество наших ребят — с "Азовстали", наши друзья из "Азова" — около 700 человек. Нам нужен обменный фонд", — заявил Александр Бородин.

Отдельно пресс-офицер добавил, что российское военное руководство не сильно заинтересовано в том, чтобы регулярно проводить обмены с украинской стороной, однако, несмотря на это, они время от времени происходят. Украинские граждане возвращаются домой после долгого времени в плену.

Также Александр Бородин рассказал о приоритетах в вопросе того, кого нужно брать в плен среди ВС РФ. Он говорит, что 3-я ОШБр пытается словить как можно больше представителей оккупационных войск, однако желательно, чтобы это были представители офицерского состава.

"С Андреевки когда мы взяли офицеров, то очень радовались. Потому что мобилизованных и наемников различных ЧВК могут и не обменять, а вот офицеров или контрактников рано или поздно будут менять и есть возможность увидеть наших друзей, которые сейчас в плену", — продолжил пресс-офицер.

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Напомним, 12 января сообщалось, что большинство пленных, которые вернулись в Россию во время последнего обмена, — экс-заключенные. По информации журналистов, 73% военнопленных, которых забрала Россия, бывшие жители колоний, осужденные за убийства, похищения людей и другие особо тяжкие преступления. При этом Украина была готова обменять больше контрактников и мобилизованных.

3 января в Украину вернулись 230 бойцов различных подразделений Сил обороны. Это — первый обмен пленными в 2024 году после более 6 месяцев перерыва. Ведь россияне с августа 2023-го постоянно срывали переговоры.