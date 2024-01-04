"Россия должна была что-то демонстрировать": в ГУР объяснили долгий перерыв в обмене пленными (видео)

Представитель ГУР сообщил, что россияне использовали такую чувствительную и эмоциональную тему как возвращение военнопленных для очередного информационно-психологического давления на украинцев.

Related video

Долгий перерыв между обменами пленными с РФ произошел на фоне информационно-психологической операции против Украины. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире Радио Свобода (проект Свобода.Live).

По словам Юсова, оккупанты в своих пропагандистских целях, пытаясь давить на родственников украинских защитников, делают различные вбросы, дискредитации, в том числе военно-политического руководства.

Важно

"Вернуть всех": Лубинец рассказал, когда может состояться еще один обмен пленными

Однако обмен — это "взаимный процесс". Представитель украинской разведки отметил, что и в РФ есть родственники, которые пытаются задавать вопросы к власти и требовать от нее возвращения своих мужей.

"Пауза затянулась, и агрессор должен был что-то демонстрировать. Украина каждый раз публично сообщала: "Мы готовы отдавать российских военнопленных из Украины, но только в обмен на возвращение своих". Вот это время пришло", — сказал Юсов.

Об обмене пленными см. в начале интервью.

Роль ОАЭ в самом масштабном обмене пленными

Юсов отметил, что Украина не впервые пользуется помощью, поддержкой других государств в реализации обмена. Он напомнил о предыдущем большом обмене, когда вернулись 215 защитников, а кум главы Кремля Владимира Путина Виктор Медведчук — государственный изменник — в Россию, то тогда, в этом обмене так же участвовали и были задействованы Турция, Саудовская Аравия и Польша.

Почему не вернули ни одного бойца "Азова"

Относительно того, почему среди освобожденных нет ни одного бойца "Азова", которые до сих пор находятся на вражеской территории в "особых", наиболее жестоких условиях, Юсов отметил, что в этом вопросе "работы еще много". Он сказал, что каждый пятый из защитников "Азовстали" уже вернулся домой.

"Это не секрет, что российская пропаганда демонизирует, в частности, защитников "Азовстали". И, конечно, мы это учитываем. И при реализации и ведении переговорного процесса, и в целом работы Координационного штаба. Поэтому во время предыдущих обменов удавалось результативно возвращать и в том числе защитников "Азовстали". В целом каждый пятый из защитников "Азовстали" уже вернулся домой. Да, работы еще очень много, она обязательно завершится, и будет доведена до конца", — сказал Юсов.

Напомним, что 3 января в Украину вернулись 230 бойцов различных подразделений Сил обороны, которые попали в российский плен, воюя на острове Змеином, на "Азовстали" и других отрезках фронта. Это — первый обмен пленными 2024 года после более 6 месяцев перерыва. Ведь россияне с августа 2023-го постоянно срывали переговоры.

Тем временем в России заявили, что во время обмена вернули 248 россиян. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова добавила, что 75 человек вернули "за пределами договоренностей".