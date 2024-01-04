"Вернуть всех": Лубинец рассказал, когда может состояться еще один обмен пленными

Украинский омбудсмен отметил, за последние две недели в переговорах с РФ произошли определенные сдвиги. Однако оккупанты все еще могут в любой момент приостановить процесс обмена военнопленными.

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В ближайшие недели может состояться еще один обмен военнопленными между Россией и Украиной, которая делает все возможное, чтобы этот процесс снова не оборвался. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

"Я надеюсь, что в этом году этот процесс обмена покажет системность. Я надеюсь, что в течение ближайших недель мы снова сможем порадовать героев возвращением домой", — отметил он.

Также омбудсмен добавил, что за последние две недели в переговорах с РФ произошли определенные сдвиги, а именно: "взаимное посещение военнопленных, взаимный обмен теплыми вещами и сегодня (3 января — ред.), наконец, возвращение пленных".

"Задача стоит — вернуть абсолютно всех", — заверил он.

Однако, как отметил Лубинец, не следует забывать, что Российская Федерация может в любой момент оборвать процесс обмена, однако Украина делает все возможное, чтобы этого не произошло.

"Но не забываем, с кем мы воюем, они коварно ведут переговоры — никто не знает, когда они снова смогут оборвать этот процесс возвращения. Но то, что зависит от Украины, мы делаем абсолютно все возможное", — подчеркнул Лубинец.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Россия пытается подорвать ситуацию в Украине изнутри, поэтому заняла позицию не проводить обмен военнопленных и заблокировать процесс возвращения гражданских заложников.

Кроме того, омбудсмен отметил, что Киев пытался привлечь новых партнеров для разблокирования процесса возвращения военнопленных.

"Сегодня нам это удалось. Были привлечены ОАЭ. С Москальковой я постоянно поднимал вопрос разблокировки. Она также повлияла на то, чтобы произошло возвращение наших героев", — уточнил он.

Самый большой обмен пленными за время войны: детали

Напомним, 3 января в Украину вернулись 230 бойцов различных подразделений Сил обороны, которые попали в российский плен, воюя на острове Змеином, на "Азовстали" и других отрезках фронта. Обмен состоялся после полугодового перерыва и отказа россиян вести переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 3 января вернули наибольшее количество пленных за все время войны. Среди спасенных — бойцы ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, пограничники и теробороновцы.

Среди спасенных — боевой медик, рассказали в Координационном штабе. Женщину несколько раз обманывали — возили якобы на обмен, а потом возвращали обратно в камеру.

Также спасли шестерых гражданских, указывается в заметке Координационного штаба. Россияне держали их в плену, несмотря на невоенные профессии.

Напомним, в ноябре в Координационном штабе объяснили, что российская сторона намеренно срывает переговоры. Цель россиян — возмутить украинское общество, заявил глава штаба.

В декабре украинский омбудсмен заявил, что в РФ действительно готовят ИПСО против Украины: враг пытается дестабилизировать ситуацию, чтобы настроить украинцев против власти.