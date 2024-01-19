У российских "миротворцев" в Приднестровье появились новые виды оружия, – Кишинев

По данным молдавской делегации, в ходе учений российские военные применили автоматическое стрелковое оружие и БПЛА, которые не числятся на вооружении ВК МС РФ.

Кишинев потребовал провести разбирательство в связи с проведением российскими "миротворцами" учений 22 декабря 2023 года вблизи Зоны безопасности. Об этом шла речь на встрече Объединенной контрольной комиссии (ОКК), которая прошла 18 января в Бендерах, пишет NewsMaker.

По данным Бюро реинтеграции, военные провели учения на постах Совместных миротворческих сил с применением боевого оружия, техники и снаряжения, некоторые виды которого не были заявлены как входящие в состав снаряжения контингента.

Сообщается, что члены молдавской делегации подписали заявление, в котором выразили несогласие с нарушением основных договоров ОКК. В документе говорится, что в ходе учений "миротворцы" РФ использовали автоматическое стрелковое оружие "РПК" и БПЛА (типа Quadcopter), которые не числятся на вооружении ВК МС РФ.

"Наличие и использование данных типов вооружения и летательных аппаратов в ВК МС РФ свидетельствует о другом факте нарушения протоколов ОКК и решений ОВК, а именно о ввозе в Зону безопасности нового вооружения ВК МС РФ, минуя институт военных наблюдателей", — сказано в заявлении.

Также утверждается, что что за учениями наблюдали военные коменданты. По данным Кишинева, это происходило без соответствующего решения Объединенного военного командования, что является нарушением Положение о комендатуре в районах с повышенным режимом безопасности.

"Молдавская делегация попросила провести расследование этих нарушений и разработать новые правила проведения учений, чтобы исключить подобные неправомерные действия одного из воинских контингентов Совместных сил поддержания мира", — отметили в Бюро реинтеграции.

Напомним, 10 января в "Министерстве государственной безопасности" непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщили о стрельбе возле границы с Украиной. Согласно утверждению пресс-службы, двое людей из непризнанной республики оказались на территории Украины.

В свою очередь спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что ведомство не фиксировало подобных случаев на границе. По его словам, подобное сообщение, вероятно, было провокацией.