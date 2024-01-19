Применили ядовитые газы: оккупанты взяли под контроль село севернее Бахмута (карта)

Украинские войска сталкиваются с рядом проблем, которые приводят к потерям позиций. В их числе — отсутствие ответных ударов по вражеским войскам и плохая логистика.

Российские войска взяли под огневой контроли село Веселое, Донецкой области, расположенное к северу от Бахмута. Противник применял против украинских защитников fpv-дроны, а также ядовитые и слезоточивые газы. Об этом 19 января сообщил портал DeepState, опубликовав карту оперативной обстановки на данном участке фронта.

Авторы публикации отметили не столько успехи оккупантов, сколько те ошибки, с которыми приходится сталкиваться в таких ситуациях.

"К сожалению, здесь нельзя сказать о большом преимуществе врага, а больше о ряде ошибок, которые привели к имеющемуся положению и соответственно потерь", — пишут обозреватели.

В частности, было отмечено, что украинские бойцы, которые вели оборону позиций, практически не имели огневой поддержки. И хотя силы захватчиков были недостаточны для того, чтобы занять населенный пункт, регулярные атаки на позиции Сил обороны и отсутствие ответных ударов привели к потерям.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении. Источник: deepstatemap

Также было сказано о плохом взаимодействии между подразделениями украинских войск. О потерях соседних позиций бойцы ВСУ слышат по крикам оккупантов с приказами сдаться.

Еще одна проблема на передовой — логистика и эвакуация раненых, которая может занимать несколько суток.

"К сожалению, до сих пор не везде есть отлаженная система эвакуации. А это потенциальные погибшие или люди, которым не спасут и конечность", — говорится в сообщении.

Обозреватели подчеркнули, что цель публикации — обратить внимание военного руководства на наличие проблем в армии, в том числе и на нехватку личного состава на передовой.

"Игнорирование проблем и проблемных людей — так же не изменит ситуацию, потому что количество военных будет оставаться в достаточности лишь на бумаге сколько их не увеличивай", — подытожили авторы материала.

Напомним ВС РФ стягивают ресурсы на Бахмутском направлении для будущих атак. Комментируя ситуацию экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев отметил, что оккупанты могут атаковать Славянско-Краматорскую агломерацию одновременно с трех направлений.