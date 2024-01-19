"Ситуация критическая": в Верховную Раду подали законопроект, разрешающий осужденным воевать

По словам нардепа Алексея Гончаренко, для получения амнистии осужденным необходимо добровольное решение вступить в армию и пригодность к несению военной службы.

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" подал законопроект, благодаря которому люди с судимостью смогут приобщиться к обороне страны, ведь сейчас законодательно запрещена мобилизация осужденных. Об этом он написал в своем Telegram.

"Осужденные граждане должны получить право защищать страну. Подал законопроект об амнистии некоторых категорий заключенных в Верховную Раду (№10419)", — написал нардеп.

В Верховную Раду подали законопроект, разрешающий осужденным воевать

Он отметил, что лица, совершившие особо тяжкие уголовные правонарушения, или совершившие нарушения против национальной безопасности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка не смогут пользоваться правом на амнистию.

Также Гончаренко подчеркнул условия для амнистии осужденных:

добровольное решение проходить военную службу;

пригодность к несению военной службы.

"Должны начать призывать осужденных. Ситуация критическая. Поэтому мы начинаем двигаться в реализации этого процесса", — добавил он.

Пост Гончаренко

Позже он отметил, что он выступает за демобилизацию и увольнение военных.

"И я буду бороться за это. Я борюсь с законом о мобилизации не для того, чтобы уклоняющиеся могли сбежать, а для того, чтобы мобилизация была эффективна. Если вы мобилизуете инвалида третьей группы, никакой демобилизации не будет. Все это понимают", — добавил нардеп.

Гончаренко также заявил, что призыв осужденных может повлиять на успех армии.

"Поэтому еще раз и еще раз: я ЗА военных. И если мобилизация зэков поможет восстановить хоть частичную справедливость и освободить наших военных, которые уже третий год уже находятся на передовой. Мы сделаем мобилизацию зэков. Точка", — сказал он.

Пост Гончаренко

Минюст хочет разрешить осужденным воевать за Украину

18 января в Министерстве юстиции хотят, чтобы люди с судимостью могли приобщиться к обороне Украины. Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая отметила, что действующая норма законодательства не позволяет осужденным присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины. Речь идет не только о тех, кто сейчас отбывает наказание, но и тех, кто уже вышел на свободу.

Высоцкая заявила, что сегодня ведутся дискуссии в комитетах. Новые правила мобилизации могут быть приняты уже в январе-феврале этого года. Однако нет гарантий того, что вопрос с осужденными решится сразу.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина не может принудительно мобилизовать украинцев за рубежом. По его словам, Киев будет обращаться к другим странам с просьбой о содействии в мобилизации украинцев, которые находятся на их территории.