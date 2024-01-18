Будем разговаривать: Украина не может принудительно мобилизовать украинцев за рубежом, — Данилов

По словам секретаря СНБО, Киев будет обращаться к другим странам с просьбой о содействии в мобилизации украинцев, которые находятся на их территории.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не может принудительно мобилизовать украинских мужчин, которые находятся за границей и получили статус беженца. Об этом он рассказал в интервью азербайджанскому изданию Report, опубликованном 18 января.

Данилов отметил, что Украина хотела бы мобилизовать мужчин за рубежом, но не может, потому что в отношении них действуют законы тех стран, в которых они находятся.

"Мы понимаем, что человек, который находится на территории другой страны, также подчиняется законам этой страны. Мы хотели бы, чтобы они вернулись, но принудительно это сделать не получится. Если гражданин официально имеет статус беженца, который пострадал от военной агрессии, мы не сможем вмешаться. Ведь в каждой стране есть свои законы в отношении людей со статусом беженца", — сказал Данилов.

Он добавил, что Украина будет обращаться к другим странам с просьбой о содействии в мобилизации украинцев, которые находятся на их территории.

"Мы будем разговаривать с другими странами, чтобы они помогли нам вернуть наших граждан, которые имеют статус беженца. Мы хотим, чтобы они вернулись и защищали свою страну", — сказал Данилов.

Кроме того, он добавил, что законопроект о мобилизации, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады, призван внести коррективы в процесс призыва и сделать его справедливым. По мнению секретаря СНБО, законопроект не вызовет серьезные недовольства у населения.

"Просто люди пока не видят окончательного варианта документа, и у них складываются разные мнения. Но я уверен, что новый закон будет справедливым, прежде всего для тех, кто вступает в ряды Вооруженных сил Украины", — сказал Данилов.

Напомним, в комитете Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики заявили, что в новом законопроекте о мобилизации предусматривается отсрочка от призыва для людей с инвалидностью. Предлагается не учитывать группу инвалидности военнообязанных при принятии решения о мобилизации. Вместо этого каждый случай будут рассматривать в отдельности.

Напомним также, боец 24-й ОМБр Вячеслав Журба дал совет мужчинам, как подготовиться к службе в армии. Он отмети, что важно заранее позаботиться о том, где будет проходить служба.