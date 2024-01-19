Мобилизация в Украине: кто и где может вручать повестки (видео)
По информации юриста Андрея Приходько, никто не может заставить человека получить повестку, но это все равно предусматривает ответственность согласно действующему законодательству.
Действующее законодательство четко определяет, кто, как и где имеет право вручать повестки от ТЦК и СП. Об этом в эфире программы "ЄВихід" телеканала "Мы — Украина" рассказывает юрист Андрей Приходько.
Прежде всего, на чем он акцентирует, так это на понимании, что такое повестка и как вести себя при ее вручении.
"Повестка — это документ, который удостоверяет, что военнообязанный проинформирован о том, что нужно явиться в ТЦК в такое-то время и по такому-то адресу", — комментирует Приходько.
И добавляет, что конечно можно не брать повестку и не подписывать никакие документы, но в то же время человек, который отказался от повестки, будет нести ответственность, поскольку работник ТЦК обязательно составит соответствующий акт.
Кто имеет право вручать повестку
Прежде всего это работники районного или городского ТЦК и СП (ранее военные комиссариаты). Однако, уверяет юрист, закон сегодня предоставляет право вручать такие повестки по поручению ТЦК:
- руководителям предприятий, где работают военнообязанные, ведь при оформлении на работу одним из обязательных документов является именно военно-учетный; поэтому работодатели тоже несут ответственность за информирование таких работников о воинской обязанности, предусмотренной действующим законодательством;
- работникам жэков или обслуживающих компаний;
- руководителям государственных органов и органов местного самоуправления;
- руководителям вузов.
При этом Приходько подчеркнул ключевое — все повестки вручаются только по поручению руководителя ТЦК.
Где может быть вручена повестка
На этот вопрос юрист ответил кратко — "где угодно", но при этом заметил, что нельзя забывать о праве частной собственности, закрепленном Конституцией и соответствующими законами.
"Когда мы говорим о вручении повестки на улице (парк, дорога, остановка транспорта, любое другое общественное место) — это законно. А вот проникновение в частное владение уже требует решения суда", — пояснил Приходько.
И добавил, что частным помещением может быть и офис, и спортивный клуб и т.д., то есть то помещение, у которого есть владелец — юридическое или физическое лицо, и куда вход для посторонних может быть ограничен и разрешается только с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства.
Напомним, Фокус писал о том, какие риски у базы, призванной упростить работу ТЦК. В единый электронный реестр военнообязанных, призывников и резервистов соберут персональные данные из других госсистем без согласия украинцев.