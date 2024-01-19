Моторы не осилили: какие проблемы имеет российский БПЛА "Ястреб" с машинным зрением, — эксперт

Россияне используют для производства дронов двигатели, которые покупают в Китае, Иране и Чехии, отметил военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский.

Новый российский реактивный беспилотник "Ястреб" имеет такие же проблемы, что и другие дроны, которые выпускаются в РФ. Проблемы не решены как для "Ястреба", так и для дрона-камикадзе "Герань-2" (аналога иранского дрона-камикадзе Shahed-136), и для барражирующего боеприпаса "Ланцет". О том, какие особенности имеет российская разработка с реактивным мотором, рассказал эксперт портала Defense Express Иван Киричевский в эфире портала "Эспрессо".

Киричевский подчеркнул, что "Ястреб" действительно имеет преимущества. В частности, его выпускать дешевле, чем дрон-камикадзе Shahed-136, поскольку его изготавливают из полностью гражданских компонентов.

Однако у разработки есть определенная проблема — это мотор, отметил эксперт. По его мнению, россияне так и не смогли начать производить собственные двигатели, достаточно мощные, чтобы нести взрывчатку весом десятки килограммов. Зато полностью зависят от поставок из Ирана и Китая.

"Собственные [моторы] они не осилили", — привели мнение Киричевского журналисты.

Аналогичные проблемы с "ланцетами", отметил эксперт. Отметил, что на барражирующем боеприпасе "Ланцет", который несет 12 кг взрывчатки, установлен "моторчик" из Чехии, предназначенный для "игрушечного самолетика" весом до 5 кг.

"С моторами у них проблемы. Для "шахедов" им приходится брать либо иранские, либо китайские двигатели, потому что собственные они не осилили. Даже на "Ланцете" у них стоит не российская разработка, а чешские электродвигатели на игрушечные летательные аппараты массой 5 кг", — прозвучало в эфире телеканала.

Беспилотники ВС РФ — чем особенный БПЛА "Ястреб"

Отметим, ранее Фокус писал о характеристиках "Ястреба", которыми хвастались в российском конструкторском бюро "Стратим". В частности, россияне указывали, что новый беспилотник, оборудованный системой машинного зрения, способен лететь на расстояние до 350 км. Устройство по своей конструкции похоже на "шахед", но имеет реактивный двигатель и тогда летит со скоростью до 700 км/ч (или при твердотопливном двигателе — на скорости до 300 км/ч). Вес взрывчатки, которую может нести БПЛА — 16 кг.

Конструкторы отметили, что "Ястреб" можно использовать как псевдокрылатую ракету для введения в заблуждение украинских сил ПВО. Ориентировочное время появления полностью готового изделия — первое полугодие 2024 года. Как выглядит новый беспилотник для ВС РФ, пока не известно.

Отметим, бойцы ВСУ рассказывали, что ВС РФ изменили тактику использования дронов-камикадзе Shahed-136. Согласно новым данным, их начали запускать по прифронтовым территориям, а не для ударов вглубь Украины.

Напоминаем, основательница проекта "Центр подготовки аэроразведчиков" Мария Берлинская объяснила, что Украине нужно втрое больше дронов, чем пообещало предоставить правительство. Также предположила, что вскоре российские инженеры совершат "технический прорыв".