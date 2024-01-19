Враг несет потери на Авдеевском направлении в 10 раз больше ВСУ, — Дикий (видео)

Военный эксперт Евгений Дикий подчеркнул, что лишь при условии, если оккупантам удастся перерезать трассу через Горловку, ВСУ придется отходить из Авдеевки.

Российские оккупанты теряют возле Авдеевки в 10 раз больше живой силы, чем потери Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в эфире телеканала "Эспрессо" 19 января бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Он отметил, что Авдеевка сейчас работает просто как огромная мясорубка.

"Быть внутри мясорубки — ужасно, в том числе и для наших защитников. Но сейчас там соотношение потерь 1 к 10, в нашу пользу. В этом смысле "Авдеевская мясорубка", однозначно, сейчас для нас очень выгодна. Так будет оставаться до тех пор, пока держится трасса через Горловку", — отметил Дикий.

Экс-командир подчеркнул, что только при условии, если оккупантам удастся перерезать трассу, ВСУ придется отходить из Авдеевки.

"Сейчас же трасса через Горловку держится. Да, она простреливается, используется в экстремальном режиме по ночам, и не колоннами, а отдельными машинами. Но БК едет, еду завозят, раненых вывозят. Соответственно, коксохим — надежная крепость, с очень хорошими бетонными перекрытиями, которые в принципе даже КАБы выдерживают", — уточнил Дикий.

Поэтому, подчеркнул эксперт, ситуация объективно для украинских бойцов является выгодной. Ведь потери, которые несут оккупанты на этом направлении, в десять раз больше украинских, именно из-за коксохима, отметил Дикий.

"Это даже не Бахмутское соотношение, 1 к 7 или 1 к 8. В Бахмуте не было такой фортификации", — добавил он.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш пишет в телеграм-канале 19 января, что россияне бросили все усилия для перерезания логистики на Авдеевку.

19 января Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 18:00 украинские войска отбили 55 российских атак на Авдеевском и Лиманском направлениях.