Рейд на Брянщину: в РДК опубликовали видео уничтожения российского Урала

С помощью БПЛА российские добровольцы обнаружили вражеский грузовик, что позволило уничтожить личный состав пограничников РФ.

Бойцы из подразделения "Российского добровольческого корпуса" вступили в бой с пограничниками РФ в Брянской области. 20 января в официальном телеграм-канале опубликовали видео боевой работы добровольцев.

19 января разведывательная группа РДК отследила российский Урал-4320, чтобы потом уничтожить машину и личный состав пограничников РФ. Отмечается, что для некоторых бойцов операция в Брянской области стала первой и после нее они теперь имеют полноправный статус бойцов в РДК.

"Поздравляем Туриста и его группу с очередным успешно выполненным заданием", — подписали видео в телеграм-канале.

На показанных кадрах заметно, что российские добровольцы отследили вражеский Урал-4320 с помощью БПЛА с тепловизионным каналом. Аэроразведка происходила на участке дороги Горожанка — Улица, что в Брянской области. Засада на российский грузовик состоялась 18 января около 11:00.

Официально в РФ заявляют, что атака ДРГ якобы была отбита, однако видео РДК говорит об обратном.

Напомним, 19 января бойцы РДК наведались на Брянщину и устроили там переполох.

18 января российские СМИ писали, что украинская ДРГ прорвалась в Брянскую область, где уничтожила грузовик.