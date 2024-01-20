"Заехали на характере": экипаж M2 Bradley рассказал, как разбили Т-90М "Прорыв" (видео)

Для командира Сергея и механика-водителя Александра это был второй боевой выход. Экипаж вышел на помощь пехоте в окопах, по которой мог бить российский "Прорыв".

Во время боев на Авдеевском направлении украинские военные уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв". Защитники на БМП M2A2 Bradley обезвредили машину ВС РФ. В репортаже ТСН экипаж раскрыл детали.

Украинским бойцам на БМП M2A2 Bradley пришлось столкнуться с российским танком на расстоянии около 150 метров. В результате боя башню на Т-90М "Прорыв" заклинило, а саму машину добили FPV-дроном. Американской боевой машиной пехоты руководили командир-наводчик Сергей и механик-водитель Александр.

Журналисты отмечают, что для экипажа это был второй боевой выход на Bradley. В декабре Сергей только вернулся с учений из Германии.

"Я не передам, что такое, когда увидишь танк в прицел. Я говорил на учениях: "не дай бог, чтобы я увидел танк в прицел". Так сложилось, что увидел (смеется). Слишком близко. Там же первый экипаж приехал, но у них что-то не получилось. Тогда пришлось нам туда на характере заехать", — рассказывает командир Сергей.

Сначала вражеский танк били бронебойными снарядами, но возникли определенные трудности. Поэтому военным пришлось импровизировать и они решили "ослепить" Т-90М. Для этого они зарядили осколочно-фугасные снаряды и били по оптике российского "Прорыва".

"Били всем подряд... Когда-то играл в компьютерные игры, то я вспомнил все. Как бить те танки, и куда бить, потому что я должен был его остановить любой ценой", — продолжил боец.

Александр говорит, что раньше он был водителем обычной машины, а Сергей был штурмовиком. После проблем со здоровьем его перевели на Bradley. В тот день БМП прикрывали пехоту, потому что Т-90М мог работать по ним. По словам Александра, было очень страшно, но они хорошо отработали.

Напомним, 19 января в 47-й бригаде показали экипаж БМП Bradley, который разбил российский Т-90М.

Также сообщалось, что, по мнению аналитиков из Forbes, БМП M2 Bradley — лучшая из машин в арсенале ВСУ.