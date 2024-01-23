Вместе против Китая. Как усилить сотрудничество союзников AUKUS

Китай, Россия и Северная Корея развивают военные и технологические связи после начала российско-украинской войны. Соответственно, США и их союзникам необходимо срочно сосредоточиться на доведении новых технологий до стадии применения.

Соглашение AUKUS между Австралией, Великобританией и США стало образцом военно-технического сотрудничества в Евроатлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах. Реализация соглашения сопряжена со значительными трудностями. Однако важно, чтобы программа AUKUS увенчалась успехом, поскольку это смелый и новый подход к военному сотрудничеству, который укрепит мощь союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Фокус перевел статью Даниэля Фиотта о сотрудничестве в рамках соглашения AUKUS.

Трехстороннее соглашение — это еще и инвестирование в новые летальные технологии, представляющее собой попытку Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов использовать технологии и развивать научные инновации, чтобы противостоять ресурсной базе Китая, его научному мастерству и применению им летальных технологий в таких областях, как противоракетная оборона и военно-морские силы.

Несмотря на перспективность AUKUS, программа сталкивается с серьезными трудностями. Три союзника уже столкнулись с политическими проблемами, связанными с передачей и обменом технологиями между ними. Я считаю, что преимущества и препятствия AUKUS могут послужить примером для технологического сотрудничества между Евроатлантическим и Индо-Тихоокеанским регионами. Это начинание важно, поскольку углубление технологического и промышленного сотрудничества способствует укреплению и взаимосвязи союзнических структур в обоих регионах.

AUKUS и оборонные инновации

После создания AUKUS австралийское правительство стремится к укреплению своей оборонно-промышленной базы. AUKUS называют локомотивом западных военно-технических инноваций. Первая составляющая трехстороннего пакта направлена на приобретение Австралией атомных подводных лодок. Второй компонент нацелен на развитие передовых технологий и возможностей. Очевидная цель AUKUS — противостоять усилению Китая в Индо-Тихоокеанском регионе за счет развития автономных систем, квантовых технологий, искусственного интеллекта, киберзащиты, радиоэлектронной борьбы и гиперзвуковых технологий. AUKUS также стимулировал Австралию к обновлению своей национальной оборонной позиции.

AUKUS называют локомотивом западных военно-технических инноваций Фото: DVIDS

В Стратегическом обзоре национальной обороны до 2023 года второй компонент AUKUS и развитие технологий в целом рассматриваются как ключ к сохранению асимметричного технологического преимущества в Индо-Тихоокеанском регионе и сдерживанию роста Китая и его партнеров. Австралия выделила несколько миллиардов австралийских долларов до 2023 года на инвестиции в оборону и инновации. Австралийское правительство дополнило ранее созданный Австралийский центр оборонных инноваций (DIH) недавно созданным Ускорителем передовых стратегических возможностей (ASCA). В соответствии со Стратегическим обзором Австралии на 2023 год, Ускоритель будет инвестировать 3,4 миллиарда австралийских долларов в течение следующего десятилетия в такие приоритетные области, как гиперзвуковые ракеты, направленная энергия, автономные системы, квантовые технологии, информационная война и дальнобойные огневые средства. Взяв на себя функции оборонного инновационного центра и Фонда технологий следующего поколения, Ускоритель передовых стратегических возможностей выполняет уникальную задачу по обеспечению быстрого тестирования, разработки и закупки инновационных технологий для решения приоритетных военных заданий, определенных в Стратегическом обзоре обороны 2023 года. К ним относятся: подводная война, улучшенное целеуказание, амфибии, отказ в доступе, контроль над морем, противовоздушная и противоракетная оборона и логистические возможности.

Австралия следует примеру своих партнеров и союзников по AUKUS, придавая гораздо большее значение оборонным инновациям. Показательно, что обновленные стратегии австралийского правительства в области новых и летальных технологий и инноваций имеют большое сходство с инновационными инициативами, реализуемыми в настоящее время Японией, Южной Кореей, а также членами и союзниками НАТО и Европейского союза.

Япония создала Агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) в 2015 году. С тех пор правительство пересмотрело свою национальную стратегию передачи технологий, чтобы стимулировать сотрудничество с партнерами и союзниками. Франция создала Агентство оборонных инноваций и Фонд оборонных инноваций для содействия инновационным инвестициям на сумму более 750 миллионов евро в год до 2025 года. У НАТО теперь есть собственный инновационный фонд объемом более 660 миллионов евро в год примерно до 2038 года. Альянс также взял под свое крыло Ускоритель оборонных инноваций для Северной Атлантики, который будет объединять часть средств Инновационного фонда НАТО и венчурный капитал для инновационных проектов. Кроме того, Европейский Союз инвестирует два миллиарда евро в рамках программы оборонных инноваций ЕС и уже создал собственный центр оборонных инноваций.

Делиться — значит заботиться?

Австралия и ее партнеры явно придерживаются схожих стратегий при развитии оборонных инноваций и разработке новых и летальных технологий. В целом это выражается в выделении дополнительных средств и инвестиций, но в основе таких инициатив, как Ускоритель передовых стратегических возможностей, лежит стремление преодолеть разрыв между государственным и частным секторами. Специализированные агентства и технологические ускорители призваны стимулировать сотрудничество между военными, оборонными ведомствами, исследователями, учеными и венчурными инвесторами. Однако, помимо технологических "примочек" и создания новых органов, такие организации должны доказать целесообразность государственных инвестиций. В конечном счете, единственным критерием успеха является то, насколько новые и летальные технологии реально повлияют на эффективность, долговечность и устойчивость военного потенциала. В этом смысле необходимо уделять больше внимания "обороне", а не только "инновациям".

Еще одним ключевым аспектом военно-технического сотрудничества является проблема передачи и обмена технологиями. Обмен информацией об оборонных инновациях и программах развития потенциала между правительствами, как известно, затруднен, поскольку правительства и фирмы стремятся защитить свои права на интеллектуальную собственность. В случае с AUKUS уже есть опасения, что "устаревшие правовые и нормативные условия" могут поставить под угрозу "полноценную реализацию программы AUKUS". Экстерриториальные правила и ограничения Соединенных Штатов были разработаны для защиты американских промышленных интересов и обеспечения того, чтобы секретные военные технологии и ноу-хау не попали к противникам. Однако эти же законные меры регулирования могут оказать негативное влияние на сотрудничество союзников с Соединенными Штатами из-за опасений, что технологии (включая программное и аппаратное обеспечение), включающие компоненты, технологии и/или программное обеспечение американского производства, попадут под ограничения.

Ключевым союзникам и партнерам в Евроатлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах не следует ожидать, что США в ближайшее время пересмотрят свои экспортные ограничения

Ключевым союзникам и партнерам в Евроатлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах не следует ожидать, что США в ближайшее время пересмотрят свои экспортные ограничения, даже если необходимость обмена технологиями между партнерами и союзниками в области новых и летальных технологий очевидна. Одним из непредусмотренных последствий этих правил является то, что страны-союзники и партнеры могут стремиться к активизации инновационных усилий на взаимной основе. Например, Австралия и Франция использовали свои двусторонние консультации, чтобы призвать к более активному промышленному сотрудничеству в космической и других областях, а также к более тесному оперативному и логистическому сотрудничеству в сфере обороны. Оборонно-промышленные связи между Австралией и Германией углубились после одной из крупнейших экспортных сделок по поставке более сотни бронетранспортеров Boxer. Испания и Австралия также поддерживают тесные связи в области оборонной промышленности: так, испанская судостроительная компания Navantia принимает активное участие в строительстве надводных кораблей Королевского австралийского флота.

Однако евроатлантическое и индо-тихоокеанское сотрудничество через НАТО или Европейский Союз также имеет свои ограничения. Например, инновационный фонд НАТО только что был создан несколькими союзниками, но он еще официально не открыт для сотрудничества с 4 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. То же самое можно сказать и об Ускорителе оборонных инноваций для Северной Атлантики, хотя компании из Индо-Тихоокеанского региона со штаб-квартирой в одной из стран-членов НАТО могут подать заявку на получение поддержки. Проекты Европейского союза по постоянному структурному сотрудничеству (PESCO) в области обороны недавно были открыты для таких партнеров, как Соединенные Штаты и Великобритания. Кроме того, Европейское оборонное агентство имеет административные договоренности об обмене информацией об оборонных технологиях с Норвегией, Швейцарией, Сербией, Украиной, США, Европейским космическим агентством и Организацией по совместному сотрудничеству в области вооружений. Однако ни одна из этих структур ЕС не включает в себя сотрудничество с такими государствами, как Австралия, Япония или Южная Корея.

На сегодняшний день не существует единой системы сотрудничества, в рамках которой союзники и партнеры по Евроатлантическому и Индо-Тихоокеанскому регионах могли бы обмениваться технологиями или участвовать в совместных оборонных инновациях. Сотрудничество в области оборонных инноваций относительно хорошо развито в Евроатлантическом регионе, но ключевой задачей станет объединение усилий в Индо-Тихоокеанском регионе с азиатско-тихоокеанской четверкой. AUKUS и Глобальная программа боевой авиации — попытки такого объединения, но их вряд ли можно считать окончательным ответом на действия Китая и других государств-ревизионистов. Если одной из целей является повышение военной оперативной совместимости между Индо-Тихоокеанским и Евроатлантическим регионами, то обмен информацией и развитие новых и летальных технологий будут иметь жизненно важное значение.

Вызов инновациям

Даже если реформы экспортных ограничений, которая могла бы значительно облегчить обмен технологиями между Евроатлантикой и Индо-Тихоокеанским регионом, пока что не предвидится, ничто не мешает расширению оперативного сотрудничества между военными двух регионов. Ускоритель передовых стратегических возможностей демонстрирует необходимость конвертации инновационных технологий в военное преимущество, что является общей целью всех партнеров и союзников в Евроатлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах. В частности, необходимо избегать инвестирования в инновации ради самих инноваций и как можно быстрее переходить к проверке концепции и коммерциализации. Чтобы убедиться в том, что оборонные инновации окупаются, государствам потребуются доказательства в виде совместных военных учений и демонстрации технологий.

Уже известно, что отдельные военно-морские силы, в том числе американские, британские, французские и немецкие, в настоящее время проводят испытания инновационных технологий, таких как оружие направленной энергии. ВМС США, например, уже испытали на суше в Нью-Мексико новую систему оружия направленной энергии, которая в перспективе будет использоваться для поражения беспилотников и дозвуковых крылатых ракет на море. Французские ВМС тестировали подобную систему оружия на борту неизвестного надводного корабля в 2023 году. Со временем и многие другие государства, включая Австралию, будут обладать передовыми системами оружия направленной энергии. Соответственно, существующие многосторонние учения по сотрудничеству на море, такие как "La Perouse" или другие форматы, станут идеальной возможностью для испытания и демонстрации новых и летальных технологий, таких как оружие направленной энергии.

США и их союзникам необходимо срочно сосредоточиться на доведении технологий до стадии применения, в том числе лазерного оружия Фото: wiki

Кроме того, сотрудничество в области оборонных инноваций между странами Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона не обязательно должно быть связано с исследованиями и разработками. Например, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, ЕС и НАТО могли бы продолжать наращивать сотрудничество в области поставок критически важных минеральных ресурсов для защиты и безопасности цепочек поставок технологий. В более широком смысле страны Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона могут активизировать усилия по расширению обмена учеными и исследователями. В этом смысле любое обсуждение сотрудничества в области оборонных инноваций быстро превращается в идею о расширении экономических отношений за пределы вопросов передачи технологий и регулирования прав интеллектуальной собственности.

Все это необходимо рассматривать в более широком контексте. Китай, Россия и Северная Корея развивают военные и технологические связи после начала российско-украинской войны. Поскольку Северная Корея и Россия находятся под санкциями, у этих стран появился дополнительный стимул для сотрудничества в технологических областях, которые могут усилить взаимные "финансовые, кибернетические и боевые" возможности. Анализ также указывает на углубление китайско-российского военно-технического сотрудничества в таких областях, как обычные подводные лодки, тактические ракеты, искусственный интеллект и космические системы. Союзникам и партнерам в Индо-Тихоокеанском и Евроалантическом регионах необходимо следить за тем, чтобы этот уровень военно-технического сотрудничества между ревизионистскими государствами оставался под контролем.

США и их союзникам необходимо срочно сосредоточиться на доведении технологий до стадии применения. Каждый партнер и союзник обязан увеличить оборонные инвестиции в инновации и военные технологии, но привычной схемы создания новых инновационных фондов и/или агентств может оказаться недостаточно, чтобы конкурировать с ревизионистскими державами. Хотя важные шаги по укреплению военно-технического сотрудничества — например, AUKUS, НАТО-Азиатско-Тихоокеанская четверка, Европейский Союз и другие — в Евроатлантике и Индо-Тихоокеанском регионе очень важны, необходимо больше амбиций. В связи с войной в Украине многие оборонно-промышленные базы находятся на пределе своих возможностей в производстве базового оборудования, такого как боеприпасы, но впереди их ждут еще более серьезные испытания в производстве высокотехнологичных и летальных систем в больших масштабах.

Об авторе

Даниэль Фиотт — профессор, руководитель программы по обороне и развитию государства в Центре безопасности, дипломатии и стратегии (CSDS) Брюссельского свободного университета. Он также является гостевым сотрудником Королевского института международных и стратегических исследований Элькано, расположенного в Мадриде.

Данная работа была подготовлена при поддержке программы НАТО "Наука для мира и безопасности". Она является частью проекта по изучению будущего Индо-Тихоокеанского региона и НАТО, и автор выражает благодарность участникам конференции, организованной в рамках проекта 11 мая 2023 года в Канберре (Австралия), которую принимал Австралийский институт стратегической политики.