"Реалии работы": полицейские показали бой с вражескими дронами в Бериславе (видео)

Вражеские беспилотники надоедают жителям Херсонщины. Правоохранители охотятся на них из стрелкового оружия.

В Бериславе на оккупированной Херсонщине правоохранители ежедневно сбивают из стрелкового оружия вражеские дроны. День своей работы они выложили в сети.

"Видео, которое демонстрирует реалии работы полицейских на деоккупированной Херсонщине. Бодикамера бойца роты полиции особого назначения зафиксировала бой с вражескими дронами в многострадальном Бериславе", — говорится в сообщении Национальной полиции.

На опубликованных кадрах видно, как над городом Берислав в светлое время суток кружат вражеские дроны, а бойцы роты особого назначения сбивают их из стрелкового оружия в городской застройке. В день съемки правоохранители "приземлили" два вражеских беспилотника. На следующий день им удалось сбить еще один.

Напомним, что бойцы ВСУ спасли собрата под носом у россиян. Во время ведения воздушной разведки украинские защитники заметили раненого собрата, который лежал посреди заснеженного поля. Операторы дрона прикрепили горячий чай и записку со словами: "Друг, пей и ползи за дроном".

16 января сообщалось, что российским оккупантам доставили в зону боевых действий в Украине сотни новых беспилотников "Инферно". Они устраивают "ковровые бомбардировки" позиций Сил обороны.