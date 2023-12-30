Потеряла управление: под Киевом бойцы НГУ сбили ракету со стрелкового оружия, — МВД (фото)

По словам бойцов, после обнаружения цели, двигавшейся в направлении столицы, воины открыли огонь из пулеметов.

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Во время масштабной российской атаки, которая произошла в пятницу, 29 декабря, солдаты Национальной гвардии Украины сбили ракету из стрелкового оружия. Это произошло под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии в Facebook.

Мобильная огневая группа 27-й Печерской бригады гвардии успешно перехватила вражескую крылатую ракету. По их словам, после выявления цели, направляющейся в сторону столицы, бойцы принялись использовать пулеметы.

Нацгвардейцы сообщили, что в результате стрельбы произошла детонация топливных баков без боевой части ракеты, что привело к потере управления и высоты.

Отметим, что мобильные огневые группы ПВО были организованы в Украине в ответ на активные атаки со стороны России еще весной прошлого года. Главной целью большинства этих мобильных групп ПВО является уничтожение дронов-камикадзе, выпущенных российскими оккупантами в Украине.

В Киевской области нацгвардейцы эффектно сбили ракету

Фокус писал, что утром 29 декабря Вооруженные силы Российской Федерации совершили массированный ракетный обстрел по Украине. Взрывы прогремели в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и в Киеве. Днем российские оккупанты второй раз 29 декабря нацелились ракетными ударами на Черкасскую и Сумскую области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные атаковали Украину почти всем, что имеют в своем арсенале. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что российские военные атаковали Украину различными воздушными средствами. По его словам, мишенью атаки была вся территория страны.