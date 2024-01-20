Спустя 23 месяца борьбы: ВСУ используют новую стратегию в войне с Россией, — Bild

По словам обозревателя Юлиана Репке, с начала вторжения бойцы ВСУ освободили половину из всех захваченных территорий, однако последние крупные успехи были якобы еще в 2022 году. Теперь Силы обороны ищут новые возможности для борьбы с оккупантами.

Спустя практически два года противостояния украинские защитники начали использовать новую стратегию в войне с Российской Федерацией. Об этом заявил обозреватель BILD Юлиан Репке.

По его словам, уже практически 23 месяца ВСУ героически противостоят натиску российских войск. Силам обороны удалось освободить примерно половину из 33% оккупированных регионов, однако последние крупные успехи, продолжает обозреватель, были зафиксированы еще в 2022 году.

Контрнаступление ВСУ 2023 года, на которое были большие надежды, закончилось с "минимальными территориальными приобретениями на востоке и юге", говорит Юлиан Репке.

В то же время ВС РФ возобновили активные штурмовые действия на Донбассе и могли взять под свой контроль город Марьинка в Донецкой области, где до войны проживало около 10 тысяч человек. При этом оккупанты несут колоссальные потери, которые могут доходить до 5 тысяч человек в месяц, но останавливаться они не собираются.

В это же время украинская сторона спустя два года полномасштабного вторжения "оказалась прижатой к стенке", считает обозреватель. Связано это с помощью со стороны Запада, которые сократились примерно на 90%, если сравнивать с 2022 годом. Также США не могут решить вопрос с продолжением поставок вооружения на 2024 год.

В связи с этим, пишет Юлиан Репке, ВСУ вынуждены изменить тактику.

В первую очередь обозреватель отметил, что украинские защитники смогли за несколько месяцев переоборудовать зарубежные артиллерийские снаряды в собственные дроны-камикадзе, а за пределами фронта появилась временная альтернатива освобождению территорий: партизанские атаки.

Также продолжается уничтожение российской инфраструктуры, которая может обслуживать как гражданское население, так и военно-промышленный комплекс.

Напомним, 17 января сообщалось, что ГУР отвергает стратегию "глухой обороны" на передовой. По словам представителя военной разведки Вадима Скибицкого, опыт 2023 года показал, что Украине необходимо развивать воздушную оборону, обеспечивать безопасность военно-промышленного комплекса и проводить контрнаступательные операции.