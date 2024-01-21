Трамп пообещал остановить войну в Украине еще до возвращения в Белый дом (видео)

По словам 45-го президента США, при этом Европе придется увеличить расходы на Украину в равной мере с США — сейчас же они несоизмеримы: 200 к 20 млрд долларов. Он также признал, что Украина для Владимира Путина была главной целью.

20 января на встрече со сторонниками в штате Нью-Гемпшире экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах в текущем году остановить войну в Украине еще до своей инаугурации. Выступление Трампа транслировал YouTube-канал CNN-News18.

Еще прежде, чем я зайду в Овальный кабинет [рабочая комнате президента США в Белом доме], и спустя некоторое время после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я ее урегулирую. Я знаю Путина, я знаю Зелинского [Зеленского] очень хорошо, я знаю обоих. Мы урегулируем это, это нужно урегулировать. Это кровопролитие (blood bath) сейчас там. Восстановим мир посредством решимости", — заявил он.

По словам Трампа, при этом Европе придется увеличить расходы на Украину в равной мере с США, сейчас же они несоизмеримы.

"Мы дали Украине около 200 млрд долларов, Европа — 20", — сказал Трамп

Трамп пообещал остановить войну в Украине (с 8:47:39)

Бывший президент США также назвал Никки Хейли, конкурирующую с ним за выдвижение в президенты, "глобалистской дурой", которой можно можно легко манипулировать, чтобы отправить сотни миллиардов долларов Украине.

"Я тоже хочу помочь Украине, но есть проблема", — заявил Трамп. По его словам масштаб экономики Европа примерно сопоставим с американским, если посчитать все страны. И многие из этих стран не вкладывали средства в НАТО, поэтому США приходилось оплачивать все счета.

Трамп — о Никки Хейли (с 5:03:28)

"Эти глобалисты, они дураки, знаете ли, мы хотим помочь всему миру, если это возможно, но мы должны помочь себе в первую очередь. Наша страна в ужасном положении", — сказал Трамп.

Он рассказал о случае, произошедшем в его бытность президентом. На одной из встреч НАТО с европейскими лидерами он заставил платить за НАТО страны, которые прежде годами не расходовали собственных средств. По его словам, он пригрозил, что Соединенные Штаты не будут их защищать, и на следующий день эти страны начали расходовать миллиарды долларов.

По словам Трампа, войны в Украине никогда не должно было быть. Города разрушаются, гибнут люди, и их "численность намного больше того, о чем вы слышите". Число погибших будет намного большим к концу войны.

"Этого не должно было происходить, никого не должны были убивать. Нулевые шансы на то, что Путин бы это сделал, если бы был я [президентом]. Он бы на это не пошел, я с ним говорил", — отметил Трамп.

По его словам, Украина для президента РФ была главной целью, но он не собирался этого делать, "потому что я ему сказал, что мы сделаем с ним, и он бы этого никогда не сделал".

Трамп также упомянул о том, что Путин пошел на полномасштабное вторжение отчасти из-за цен на нефть.

"[Джо] Байден поднял цены настолько высоко, что у него оказалось очень много денег. Путин заработал много денег на этой штуке. Потому что цена выше 100 долларов за баррель. При мне цена была на уровне 35-40 долларов. Когда 35-40, вы выживаете, а когда 100, вы чертовски богаты", — сказал Байден.

Заявления Зеленского о Трампе

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что стремление Трампа завершить войну в Украине за сутки "очень опасное", и он не понимает, как можно прекратить боевые действия без участия вовлеченных сторон.

Владимир Зеленский отвечает на вопрос о Трампе (с 8:01)

Напомним, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что если Трамп поддержит Украину, его возвращение может стать победой для мира.

Также сообщалось, что, по оценкам ISW, российские войска, возможно, стремятся достичь "конкретных границ" к марту. За последние сутки они продвинулись к Ивановке и захватили Крахмальное в Харьковской области.