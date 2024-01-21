В Италии отменили показ пропагандистского фильма РФ про войну в Украине — СМИ

Показ был запланирован в городе Витербо 18 февраля. Однако после критики одного из политиков и поддержки Украины, событие отменили.

В городе Витербо итальянского региона Лацио после отметили показ российского пропагандистского фильма "Свидетель", в котором содержалась ложная информация о российско-украинской войне. Об этом сообщила Европейская правда со ссылкой на публикации местных изданий.

Аннонсировали показ фильма "Свидетель" 18 февраля в городе Витербо пророссийский итальянский Twitter-аккаунт Donbass Italia и пророссийский корреспондент Андреа Лучиди. Событие было запланировано в театре Сан Леонардо.

После этого в локальных изданиях вышла колонка местного адвоката и политика Джакомо Барелли, где он раскритиковал фильм и выразил солидарность с Украиной, призвав вмешаться в ситуацию администрацию театр и всех, кто имеет влияние.

Впоследствии администрации театра опубликовала заявление в котором сообщило, что показ не состоится.

"Театр Сан-Леонардо, получив предложение, решил не соглашаться на показ, понимая, что большинству людей этот фильм будет воспринят как контроверсионный", – говорится в нем.

Напомним, "Свидетель" — российский пропагандистский художественный фильм 2023 года режиссера Давида Дадунашвили. Вышел в прокат 17 августа 2023 года. По сюжету бельгийский скрипач-виртуоз со своим менеджером приезжают в Москву на музыкальный конкурс в конце февраля 2022 года, где знакомятся с украинским олигархом и по его приглашению оказываются в Киеве — после чего начинается полномасштабное вторжение РФ в Украину. Фильм получил очень низку оценку критиков. Его назвали "скучным и незрелищным", отметив плохую игру актеров и "непродуманный сценарий".

Напоним, 9 января в Италии отменили российскую выставку о "расцвете" Мариуполя после оккупации. В городе Модена обратили внимание на организаторов выставки Mariupol rinasce. Согласно данным местной мэрии, те открыто поддерживают вторжение РФ в Украину.

Фокус ранее писал, что в Словении 18 января украинской группе "Танок на майдані Конго" (ТНМК) отменили площадку для благотворительного выступления в поддержку спецподразделений ГУР из-за того, что музыкантов назвали неонацистами.