В Италии отменили российскую выставку о "расцвете" Мариуполя после оккупации, — МИД Украины

В Италии обратили внимание на организаторов выставки Mariupol rinasce. Согласно данным местной мэрии, те открыто поддерживают вторжение РФ в Украину.

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Мэрия итальянского города Модена отменила проведение прокремлевской выставки Mariupol rinasce, на которой российские пропагандисты планировали показать якобы "Возрождение Мариуполя". О событии в Италии рассказал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в заметке на странице Facebook.

Николенко сообщил, что мэрия отозвала предоставленное ранее разрешение на проведение выставки. Украинский дипломат поблагодарил итальянских чиновников и призвал представителей других городов не предоставлять площадки для российских пропагандистов.

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"Благодарны как мэрии города, так и украинцам в Италии, которые не дали ввести в заблуждение итальянское общество о последствиях российских преступлений в Мариуполе и Украине", — отметил спикер МИД.

Николенко — об отмене выставки Mariupol rinasce Фото: Скриншот

На странице Facebook мэра Модены Джан Карло Муцарелли (Gian Carlo Muzzarelli) пока не отыскалось сообщения о решении мэрии. В своем предыдущем сообщении на эту тему итальянский чиновник пообещал рассмотреть ситуацию, которая сложилась вокруг выставки Mariupol rinasce. В частности, он отметил, что организаторы выставки открыто заявляли, что поддерживают вторжение РФ в Украину и "не всегда соответствуют подписанному обязательству уважать ценности, заложенные Итальянской Республикой".

Мэр Модены Джан Карло Муцарелли — о выставке россиян о Мариуполе Фото: Скриншот

Война РФ — детали

Отметим, против российского пропагандистского мероприятия выступили дипломаты из МИД Украины и активные граждане — призвали итальянцев отменить проведение выставки. Набор фотографий из разрушенного Мариуполя должны были показать 20 января — об этом сообщили организаторы из "Культурной ассоциации "Россия Эмилия-Романья". Представители Мариупольского городского совета отметили, что подобными действиями Кремль пытается переложить ответственность на украинцев.

В первые месяцы российского вторжения — с февраля по май 2022 года — российские войска массированно обстреливали украинский город Мариуполь в Донецкой области. На фотографиях и видео, сделанных местными жителями, можно увидеть руины, которые остались от целых кварталов города. Позже российские власти объявили, что якобы решили отстроить населенный пункт: чтобы это проиллюстрировать, решили устроить выставку в итальянском городе Модена.

Напоминаем, 9 января 2023 года ВС РФ ударили по городу Покровску Донецкой области: попали в городскую больницу, заявили в военной администрации. 6 января россияне попали ракетами С-300 по жилому дому, в результате чего под завалами погибли 11 украинских граждан, среди них — четверо детей.