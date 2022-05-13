Армия РФ увеличит обстрелы Мариуполя и Черниговской области, – Генштаб ВСУ

Вражеские войска нарастят огневую мощь в Мариуполе, поскольку город покидают мирные жители. Подразделения захватчиков, по данным Генштаба, готовятся наступать на Слобожанщине.

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Войска РФ на 79-й день полномасштабной войны с Украиной продолжили артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю, бросив основные усилия на блокировку Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в районе завода "Азовсталь". Об этом сказано в утренней сводке Генерального штаба (ВСУ).

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Артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю продолжались, основные усилия оккупанты бросили на блокирование подразделений ВСУ в районе завода "Азовсталь".

"Учитывая меры по эвакуации местных жителей, следует ожидать наращивание огневого воздействия в ближайшее время", – предупредили военные.

Подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск, Воздушных Сил и Десантно-штурмовых войск ВСУ за 12 мая поразили 7 воздушных целей: пять беспилотников "Орлан-10", вертолет Ка-52 и одну крылатую ракету.

Война с Россией – ситуация на востоке Украины

Вражеская армия перегруппировывает подразделения, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов, чтобы восстановить наступательные способности на Слобожанском направлении.

На Донецком направлении противник сосредоточился на установлении полного контроля над населенным пунктом Рубежное, на Лиманском направлении ВС РФ пытались закрепиться в районе населенного пункта Александровка.

[ + – ] Карта боевых действий в Украине на 13 мая

Защитники Украины за минувшие сутки отбили 18 атак врага на Донецком и Луганском направлениях, уничтожены 13 танков, 8 артиллерийских систем, 27 единиц боевой бронированной техники, 2 единицы специальной инженерной техники и 5 автомобилей.

Оккупанты вели безуспешный штурм в направлении Орехово и в районе Камышевахи на Бахмутском направлении. На Кураховском направлении наступление было в направлении населенного пункта Марьинка.

Активных действий на Харьковском направлении Генштаб ВСУ не зафиксировал. Основные усилия врага были брошены на блокировку продвижения ВСУ в районе населенного пункта Веселое.

[ + – ] Карта боевых действий в Украине на 13 мая

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал подразделения ВСУ из артиллерии и вел воздушную разведку беспилотниками по всей линии.

Южное и Северное направления

Войска России не проводили активных боевых действий на Южнобужском направлении, в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое, Котлярово, Ганновка и Осокоровка они обстреливали ВСУ из ствольной артиллерии и минометов.

На Волынском и Полесском направлениях тоже не было боевой активности, основные усилия враг сосредоточил на прикрытии границы в Брестской и Гомельской областях.

[ + – ] Россия, по сведениям Генштаба ВСУ, поддерживает напряженность в Приднестровье в Беларуси

Россияне усиленно охраняют участок границы в Брянской и Курской областях, туда перебрасываются дополнительные подразделения артиллерии, чтобы вести провокационные обстрелы Черниговской области.

В Воронежской и Белгородской областях Рф продлили действие повышенного уровня террористической угрозы до 25 мая. Одновременно поддерживается напряженность в Приднестровье в Беларуси.

Напомним, что защитники завода "Азовсталь" в Мариуполе заявили о намерении продолжать держать оборону. Они не могут сдаться ВС России, потому что выполняют приказ по защите.

ВСУ 12 мая удалось разбить вражескую батальонно-тактическую группу под Белогоровкой в Луганской области, в составе 74 омсбр были существенные потери.