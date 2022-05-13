Армія РФ збільшить обстріл Маріуполя та Чернігівської області, – Генштаб ЗСУ

Ворожі війська наростять вогневу міць у Маріуполі, оскільки місто залишають мирні жителі. Підрозділи загарбників, за даними Генштабу, готуються наступати на Слобожанщині.

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Війська РФ на 79-й день повномасштабної війни з Україною продовжили артилерійські та авіаційні удари по Маріуполі, кинувши основні зусилля на блокування Збройних Сил України (ЗСУ) в районі заводу "Азовсталь". Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу (ЗСУ).

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Артилерійські та авіаційні удари по Маріуполі тривали, основні зусилля окупанти кинули на блокування підрозділів ЗСУ в районі заводу "Азовсталь".

"З огляду на заходи з евакуації місцевих жителів слід очікувати нарощування вогневого впливу найближчим часом", — попередили військові.

Підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ, Повітряних Сил та Десантно-штурмових військ ЗСУ за 12 травня вразили 7 повітряних цілей: п'ять безпілотників "Орлан-10", вертоліт Ка-52 та одну крилату ракету.

Війна з Росією — ситуація на сході України

Ворожа армія перегруповує підрозділи, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, щоб відновити наступальні здібності на Слобожанському напрямку.

На Донецькому напрямку противник зосередився на встановленні повного контролю над населеним пунктом Рубіжне, на Лиманському напрямі ЗС РФ намагалися закріпитись у районі населеного пункту Олександрівка.

[ + – ] Карта бойових дій в Україні на 13 травня

Захисники України минулої доби відбили 18 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках, знищено 13 танків, 8 артилерійських систем, 27 одиниць бойової броньованої техніки, 2 одиниці спеціальної інженерної техніки та 5 автомобілів.

Окупанти вели безуспішний штурм у напрямку Оріхове та в районі Комишувахи на Бахмутському напрямку. На Курахівському напрямку наступ був у напрямі населеного пункту Мар'їнка.

Активних дій на Харківському напрямку Генштаб ЗСУ не зафіксував. Основні зусилля ворога кинуті на блокування просування ЗСУ у районі населеного пункту Веселе.

[ + – ] Карта бойових дій в Україні на 13 травня

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював підрозділи ЗСУ з артилерії та вів повітряну розвідку безпілотниками по всій лінії.

Південний та Північний напрямки

Війська Росії не проводили активних бойових дій на Південнобузькому напрямку, в районах населених пунктів Олександрівка, Таврійське, Котлярове, Ганнівка та Осокорівка вони обстрілювали ЗСУ зі ствольної артилерії та мінометів.

На Волинському та Поліському напрямках теж не було бойової активності, основні зусилля ворог зосередив на прикритті кордону у Брестській та Гомельській областях.

[ + – ] Росія, за даними Генштабу ЗСУ, підтримує напруженість у Придністров'ї і в Білорусі

Росіяни посилено охороняють ділянку кордону у Брянській та Курській областях, туди перекидають додаткові підрозділи артилерії, щоби вести провокаційні обстріли Чернігівської області.

У Воронезькій і Бєлгородській областях Росії продовжили вплив підвищеного рівня терористичної небезпеки до 25 травня. Одночасно підтримується напруженість у Придністров'ї і в Білорусі.

Нагадаємо, що захисники заводу "Азовсталь" у Маріуполі заявили про намір продовжувати тримати оборону. Вони не можуть здатися ЗС Росії, бо виконують наказ із захисту.

ЗСУ 12 травня вдалося розбити ворожу батальйонно-тактичну групу під Білогорівкою в Луганській області, у складі 74 ОМБр були суттєві втрати.