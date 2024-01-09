Россияне ударили ракетой по больнице в Покровске во время операции (видео)

От взрывной волны в медицинском учреждении выбило окна — пациенты и врачи получили травмы от осколков стекла.

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Во время обстрела города Покровск Донецкой области 6 января российская ракета попала в больницу в момент проведения операции. Соответствующее видео 9 января публикует украинское англоязычное медиа Министерства цифровой трансформации Украины United24 Media.

По данным журналистов, в результате попадания российской ракеты были разбиты окна и повреждено здание медицинского учреждения. Взрывная волна выбила окна — пациенты и медицинский персонал получили травмы от осколков стекла.

"К счастью, всех удалось эвакуировать", — говорится в сообщении.

Ракетный удар по Покровску 6 января – что известно

В ночь на 6 января ВС РФ дважды обстреляли город Покровск. Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил тогда, что российские оккупанты ударили по административному зданию. По информации чиновника, под завалами людей не было, однако есть раненые.

Под ударом также оказалось соседнее село Ровное. По информации Донецкой ОВА, всего в результате удара по Покровску и Ровному 6 января погибли 11 человек, среди которых 5 детей, 10 человек были ранены.

Напомним, 9 января, на тринадцатый день разборки завалов после удара РФ в Киеве, обнаружили останки еще одного тела. Таким образом количество погибших в Киеве от удара 29 декабря составило 33 человека.

Также напомним, в результате утреней атаки ВС РФ по Украине 8 января четверо людей погибли и еще 45 человек получили ранения.