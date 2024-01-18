В Словении хотели сорвать благотворительный концерт ТНМК из-за пропагандистов РФ

Директор группы Святослав Румежак рассказал, что выступление планировалось провести в клубе Menza pri koritu. Однако владельцу клуба начали угрожать левые радикалы, а потому пришлось искать новую площадку.

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В Словении, в Любляне, украинской группе "Танок на майдані Конго" (ТНМК) отменили площадку для благотворительного выступления в поддержку спецподразделений ГУР. Музыкантов назвали неонацистами. Об этом рассказал директор группы Святослав Румежак в комментарии "Еспресо".

Сообщается, что ТНМК с начала января находится в благотворительном туре по городам Европы с программой "Новый вертеп". В нем музыканты вместе с ГУР Украины и благотворительным фондом Дианы Подолянчук собирают деньги для украинских разведчиков и их семей. 16 января планировался концерт в городе Любляне, Словения.

Отмечается, что выступление планировалось провести в клубе Menza pri koritu. Однако Румежак рассказал, что владелец клуба после Нового года на этапе финальных согласований начал вести себя странно. Так, он обвинил музыкантов в непрофессионализме.

"А вот днем ​​концерта, 16 января, за пару часов до открытия двери он позвонил по телефону и сообщил, что концерта не будет, потому что, внимание, мы — неонацисты", — сказал Румежак.

По его словам, владелец клуба заявил, что в песнях ТНМК есть слова насилия и жестокости. К переговорам привлекли представителей посольства Украины, но это не помогло.

Артисты заявили, что будут осторожны в своих формулировках, однако владелец заявил, что украинские музыканты настроены агрессивно, а он "за мир".

Поэтому, как сообщается, музыкантам пришлось искать новую площадку за несколько часов до концерта. Выступление все-таки состоялось в новом зале – в Pivnica Union.

"На концерте был благотворительный аукцион и ящик + QR-code для донатов. На аукционе собрали 4500 евро, а донаты еще считают, — отметил Румежак.

По его словам, позже стало известно, что владельцу клуба Menza pri koritu начали поступать угрозы о том, что под клуб придут левые радикалы, чтобы выступить против "нацистов". Более того, всех радикалов спонсируют россияне. Они бойкотируют почти все проукраинские митинги.

"И эти люди позвонили владельцу этого клуба, сказали, что мы нацисты, ведем агрессивную пропаганду", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Италии отменили российскую выставку о "расцвете" Мариуполя после оккупации. В городе Модена обратили внимание на организаторов выставки Mariupol rinasce. Согласно данным местной мэрии, те открыто поддерживают вторжение РФ в Украину.