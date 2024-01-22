Израиль отказывается отправлять замороженные средства Палестины из Норвегии: названо условие

Израильские власти требуют, чтобы боевики ХАМАС покинули Газу. На вопрос журналистов, что произойдет, если Палестинская администрация не согласится на договоренность, высокопоставленный источник в правительстве заявил, что США "сочувствуют позиции Израиля".

Израильское правительство одобрило разрешение Норвегии хранить налоговые средства, предназначенные для Палестинской автономии, но отправлять их будет только по своему согласию. Об этом сообщает The Times of Israel.

В воскресенье чиновники поддержали план перевода в скандинавское государство денег, которые Палестинская администрация назначила для выплат своим сотрудникам в Газе. Израиль до сих пор отказывался перечислять из-за опасений, что они могут попасть в террористическую организацию ХАМАС.

Палестинская администрация отказывается принимать частичный перевод налоговых средств, которые Израиль собирает от ее имени. Решение, принятое в воскресенье, объявленное на фоне сильного американского давления с требованием перечислить деньги, принадлежащие Палестинской автономии, призвано попытаться выйти из этого тупика, чтобы Израиль технически не удерживал средства, предназначенные для Газы.

По условиям воскресного решения, средства, предназначенные для Газы из налогов, собранных Израилем, будут ежемесячно перечисляться на трастовый счет под эгидой Норвегии. Осло будет запрещено передавать их Палестинской автономии или любой другой стороне без специального разрешения израильского министра финансов.

Норвегия также не сможет использовать эти средства в качестве основы для получения кредита или кредитных гарантий. Если Осло нарушит условия соглашения, Израиль прекратит ежемесячные переводы на трастовый счет, все деньги, перечисленные на счет до этого времени, будут возвращены Израилю, а Иерусалим немедленно прекратит перечисление всех налоговых средств Палестинской автономии, согласно решению.

На вопрос, что произойдет, если Палестинская администрация не согласится на эту договоренность, высокопоставленный источник в правительстве заявил, что США "сочувствуют позиции Израиля".

Бои в секторе Газа

Это событие произошло в то время, как между Израилем и ХАМАСом в секторе Газа продолжается война, начавшаяся после того, как 7 октября палестинская террористическая группировка совершила теракт на юге Израиля, в результате которого погибло более 1200 человек, преимущественно гражданских. ЦАХАЛ ответил воздушной, морской и наземной военной кампанией, чтобы уничтожить ХАМАС, отстранить его от власти в Газе и освободить заложников.

Хотя большая часть густонаселенного прибрежного анклава была разбита в руины, исламистская террористическая группировка все еще ведет боевые действия, а ее верховное руководство остается на свободе. Израильские военные, которые утверждают, что палестинские гражданские лица не должны пытаться вернуться в свои дома на севере Газы, где они начали свое наступление в октябре, тем временем расширили свои операции в Хан-Юнисе на юге.

Напомним, 7 января ЦАХАЛ обнаружил подземное производство крылатых ракет боевиков ХАМАС. До этого считалось, что группировка производила ПТРК, ПЗРК, беспилотники, но не крылатые ракеты. Однако пока неизвестно, успели ли боевики их разработать.