Больше, чем в Афганистане: офицер ВСУ рассказал о потерях оккупантов в Авдеевке (видео)

По словам Сергея Цехоцкого, ситуация в Авдеевке сложная. Оккупанты постоянно сбрасывают на город управляемые авиабомбы и осуществляют массированные артиллерийские обстрелы.

Российские военные делают все, чтобы захватить украинскую территорию, вместе с этим они несут большие потери. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

По его словам, в течение четырех месяцев российская армия потеряла только в Авдеевке столько военных, сколько Советский Союз за десять лет войны в Афганистане. Он отметил, что после этого произошел распад СССР и такая же судьба ожидает и Россию.

В частности, оккупанты пытаются добиться положительных результатов на фронте. Сергей Цехоцкий объясняет, что их подталкивают нынешние выборы президента России и экологические катастрофы, которые накапливались много лет и начали происходить.

Кроме того, в РФ прибывают тела погибших военных, и российскому президенту необходимо что-то делать, чтобы оправдать эти потери. Офицер ВСУ отметил, что в России уже начались протесты и митинги, к примеру, в Башкортостане. По мнению военного, такая ситуация ожидает и другие регионы РФ.

Также Сергей Цехоцкий заявил, что ситуация в Авдеевке является сложной. Оккупанты постоянно сбрасывают на Авдеевку управляемые авиабомбы и проводят артиллерийские обстрелы. Они пытаются проводить штурмовые действия, в том числе и маленькими группами из двух-трех человек. Таким образом российские военные ищут слабые места ВСУ для того, чтобы туда можно было сконцентрировать подкрепление. Несмотря на это, украинские военные плотно держат оборону и готовы к различным ситуациям.

Напомним, в отчете Института изучения войны от 21 января отмечалось, что оккупанты предположительно продвинулись внутрь Авдеевки. Собственно, пехотное подразделение ВС РФ заметили на южной окраине Авдеевки.

Как рассказывал 19 января экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий, возле Авдеевки российские военные теряют в 10 раз больше живой силы, чем ВСУ. Также он заявлял, что украинским военным придется отойти из населенного пункта только в том случае, если ВС РФ смогут перерезать трассу.