В Великобритании решили восстановить знаменитый истребитель танков FV4005 (фото)

На восстановление машины будет потрачено 40 000 фунтов стерлингов. За эти средства проведут капитальный ремонт экспоната, установят соответствующее оборудование и исправное шасси.

Танковый музей Бовингтона объявил о начале реставрационных работ единственного прототипа британского истребителя танков FV4005. Машина будет восстановлена в своей первоначальной конфигурации, когда она базировалась на шасси танка Centurion Mk3, а не Mk12, как раньше. Об этом 21 января сообщили в Defence 24.

В публикации говорится, что на эти цели пожертвовали около 20 000 фунтов стерлингов, причем такую же сумму выделила компания Wargaming — создатель популярной компьютерной игры World of Tanks. За эти деньги экспонат подвергнется капитальному ремонту. Также для нее будет приобретено соответствующее оборудование и установлено исправное шасси.

"Согласно планам, все работы должны быть завершены до мероприятия Tankfest 2024, на котором, возможно, удастся увидеть FV4005 Stage II в действии впервые за последние десятилетия", — пишут обозреватели.

Кратко о FV4005

FV4005 — это экспериментальный британский уничтожитель танков, созданный на базе шасси среднего танка Centurion Mk3, разработка которого началась в конце 1940-х годов. При его создании конструкторы преследовали идею установить самую мощную пушку из ствольного вооружения того времени на шасси танка. При этом первоначально предполагалось, что это будет экспериментальный тяжелый танк FV215, но позже в качестве шасси выбрали Centurion Mk3 для более быстрого введения в строй.

Машина задумывалась как ответ на появление в армии СССР новых модификаций тяжелых танков семейства ИС, в частности ИС-3. Основным вооружением стала нарезная пушка L4A1 калибра 183 мм. Ее обслуживали два заряжающих, в распоряжении которых было 12 снарядов массой 93 кг каждый.

На FV4005 массой 50 т была установлена силовая установка Rolls-Royce Meteor, которая позволяла ему развивать максимальную скорость 30 км/ч. Экипаж был защищен спереди корпуса плитой толщиной 76 мм, наклоненной под углом 60º.

Первая версия танка не имела экранированного основного вооружения, но со временем машина получила массивную башню. Общая высота истребителя танков достигла 3,6 метра, что сделало его самой высокой боевой машиной, построенной в Великобритании.

В 1956 году FV4005 проходил первые испытания, однако уже на следующий год проект закрыли, поскольку на вооружение английской армии поступила система противотанковых ракет Malkara, оказавшаяся более мобильной и компактней своего конкурента.

Важно Британцы сталкнулись с серьезными проблемами при модернизации танков Challenger 2 до Mk3

Напомним, летом 2023 в Великобритании утилизировали 43 единицы основных боевых танка Challenger 2, на что было потрачено 4 млн фунтов стерлингов. В Минобороны страны сообщили, что эти машины не подлежали ремонтным работам