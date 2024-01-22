Наводил ракеты на госпитали ВСУ: в Николаеве задержали агента ВС РФ (фото)

По информации следствия, подозреваемый работал в местном коммунальном предприятии. Он ездил по городу на собственном автомобиле и собирал информацию о перемещении и дислокации украинских войск.

Служба безопасности Украины задержала в Николаеве мужчину, который работал на российские спецслужбы. Отмечается, что он собирал информацию о медицинских учреждениях города, где проходят лечение украинские бойцы. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

По информации следствия, подозреваемый также пытался выяснить места дислокации военных ВСУ и имеющееся вооружение.

Среди прочего, мужчина предоставлял врагу информацию об украинских оборонительных пунктах возле мостов, по которым передвигалась военная техника. Для этого он даже рисовал соответствующие схемы.

В СБУ говорят, что предоставленную подозреваемым информацию о военных объектах РФ хотела использовать для ударов дронами и ракетами, впрочем, российского агента разоблачили быстрее.

Задержали мужчину по его месту жительства. Как выяснило следствие, российский агент работал в коммунальном предприятии Николаева. Враг предложил ему сотрудничать после антиукраинских сообщений, которые подозреваемый публиковал в соцсетях.

Для выполнения "заданий" он ездил по городу на собственном автомобиле. Разведанную информацию подозреваемый обозначал на электронных картах. Общался со своим "куратором" он через анонимный чат.

Фото: СБУ

Мужчине сообщили о подозрении в распространении информации о перемещении Вооруженных сил Украины и отправили под стражу. Ему грозит до 12 лет заключения.

Напомним, в сентябре прошлого года СБУ задержала в Николаеве работницу лицея, которая работала на российскую спецслужбу. Она публиковала в соцсети информацию, в которой агитировала присоединить Николаевскую область в состав Российской Федерации.

Также ранее в Николаеве задержали местного жителя, который помогал России и предложил врагу ударить по оборонным заводам и зданиям СБУ ракетами типа "Кинжал".