Призывали отдать Николаев и Запорожье РФ: задержали двух интернет-агитаторов, — СБУ (фото)

Сторонница Кремля публиковала "сообщения", в которых агитировала "присоединить" Николаевскую область в состав РФ. Еще один злоумышленник в начале полномасштабного вторжения РФ работал на коллаборациониста Стремоусова.

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала еще двух агитаторов российских спецслужб в результате контрдиверсионных операций на юге Украины. Об этом сообщили в СБУ.

"Злоумышленники массово распространяли в интернете призывы в поддержку агрессивной политики кремля и "присоединения" территорий нашего государства в состав России", — говорится в сообщении.

Так, по данным СБУ, в Николаеве задержали работницу местного лицея, которая работала на подразделение информационно-психологических операций главного управления генштаба ВС РФ (известного как ГРУ).

По указанию представителя российской военной разведки она создала и администрировала антиукраинскую группу в запрещенной соцсети "ВКонтакте".

СБУ задержала двух сторонников российской оккупации СБУ задержала двух сторонников российской оккупации

Как отметили в СБУ, во вражеском интернет-ресурсе пособница агрессора публиковала "сообщения", в которых агитировала "присоединить" Николаевскую область в состав РФ.

Также она "предлагала" украинцам не сопротивляться захватчикам и "согласиться" на захват южных регионов нашего государства.

СБУ задержала двух сторонников российской оккупации

В Запорожье правоохранители задержали представителя местной общественной организации, который в начале полномасштабного вторжения РФ работал на коллаборациониста Стремоусова.

СБУ задержала двух сторонников российской оккупации

"В частности, псевдоактивист передавал фейковую информацию о якобы "росте протестных настроений" среди жителей региона после воздушных атак захватчиков", — добавляют в Службе безопасности.

СБУ задержала двух сторонников российской оккупации СБУ задержала двух сторонников российской оккупации

Из-за такого "сотрудничества" информатор попал в поле зрения российских спецслужб, которые привлекли его к публичному распространению кремлевских нарративов.

Для этого он создал собственный Телеграмм-канал и страницу в Фейсбуке, где оправдывал вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию части Запорожской области.

СБУ задержала двух сторонников российской оккупации СБУ задержала двух сторонников российской оккупации

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим враждебным агитаторам о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, преступная деятельность фигурантки из Николаева дополнительно квалифицирована по чч. 1, 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Задержанная находится под стражей.

Злоумышленникам грозят различные сроки заключения, в том числе до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, сегодня, 28 сентября, СБУ установила личность еще одного российского оккупанта, который причастен к массовым пыткам военнопленных и мирных жителей во временно захваченной части Запорожской области.