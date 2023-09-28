Закликали віддати Миколаїв і Запоріжжя РФ: затримали двох інтернет-агітаторів, – СБУ (фото)

Прихильниця Кремля публікувала "дописи", в яких агітувала "приєднати" Миколаївщину до складу РФ. Ще один зловмисник на початку повномасштабного вторгнення РФ працював на колаборанта Стремоусова.

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Служба безпеки України (СБУ) затримала ще двох агітаторів російських спецслужб у результаті контрдиверсійних операцій на півдні України. Про це повідомили в СБУ.

"Зловмисники масово поширювали в інтернеті заклики на підтримку агресивної політики кремля та "приєднання" територій нашої держави до складу Росії", – йдеться у повідомленні.

Так, за даними СБУ, у Миколаєві затримали працівницю місцевого ліцею, яка працювала на підрозділ інформаційно-психологічних операцій головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ).

За вказівкою представника російської воєнної розвідки вона створила та адмініструвала антиукраїнську групу в забороненій соцмережі "ВКонтакте".

СБУ затримала двох прихильників російської окупації СБУ затримала двох прихильників російської окупації

Як зазначили в СБУ, у ворожому інтернет-ресурсі поплічниця агресора публікувала "дописи", в яких агітувала "приєднати" Миколаївщину до складу РФ.

Також вона "пропонувала" українцям не чинити спротив загарбникам і "погодитись" на захоплення південних регіонів нашої держави.

СБУ затримала двох прихильників російської окупації

На Запоріжжі правоохоронці затримали представника місцевої громадської організації, який на початку повномасштабного вторгнення РФ працював на колаборанта Стремоусова.

СБУ затримала двох прихильників російської окупації

"Зокрема, псевдоактивіст передавав фейкову інформацію про нібито "зростання протестних настроїв" серед мешканців регіону після повітряних атак загарбників", – додають у Службі безпеки.

СБУ затримала двох прихильників російської окупації СБУ затримала двох прихильників російської окупації

Через таку "співпрацю" інформатор потрапив у поле зору російських спецслужб, які залучили його до публічного поширення кремлівських наративів.

Для цього він створив власний Телеграм-канал та сторінку у Фейсбуці, де виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію частини Запорізької області.

СБУ затримала двох прихильників російської окупації СБУ затримала двох прихильників російської окупації

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом ворожим агітаторам про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

Крім того, злочинну діяльність фігурантки з Миколаєва додатково кваліфіковано за чч. 1, 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Затримана перебуває під вартою.

Зловмисникам загрожують різні терміни ув’язнення, зокрема до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, сьогодні, 28 вересня, СБУ встановила особу ще одного російського окупанта, який причетний до масових катувань військовополонених та мирних жителів у тимчасово захопленій частині Запорізької області.