Тайвань обнаружил шесть воздушных шаров КНР вблизи границ: один из них пересек остров

Неофициальным барьером между Тайванем и Китаем ранее была именно срединная линия Тайваньского пролива, над которой пролетели аэростаты.

Министерство обороны Тайваня заявило, что вблизи границ страны зафиксировали шесть китайских воздушных шаров, один пересек остров. Об этом сообщает Reuters.

Объекты пролетели над Тайваньским проливом. Один из них пересек остров. Это последний случай из серии таких шаров, которые были замечены за последние полтора месяца.

В ежедневном отчете тайваньское Минобороны сообщило подробности о военной деятельности Китая за последние 24 часа. Отмечается, что шесть воздушных шаров в воскресенье "пролетели над чувствительной срединной линией пролива".

Остров Тайвань пересекла лишь одна из них. Это произошло на его южной окраине. Остальные пять аэростатов пролетели на северной частью Тайваня, но не пересекали сушу.

"Все воздушные шары направились на восток, а затем исчезли", — цитирует издание заявление ведомства.

Неофициальным барьером между Тайванем и Китаем раньше была именно срединная линия Тайваньского пролива. Истребители КНР, беспилотники, а теперь и воздушные шары регулярно пролетают над ней. Китай срединной линии не признает.

В этом месяце министерство в резком заявлении обвинило Китай в ведении психологической войны против населения острова с помощью воздушных шаров за несколько дней до выборов на Тайване 13 января, а также угрозе авиационной безопасности. Министерство обороны Китая, которое в прошлом месяце отказалось комментировать информацию о воздушных шарах, не сразу ответило на запрос о комментарии. Китай считает Тайвань своей территорией, несмотря на решительные возражения правительства в Тайбэе.

Воздушные шары Китая вблизи Тайваня

В начале января в Тайване состоялись президентские выборы. КНР, как сообщали в СМИ, запускала высотные воздушные шары для наблюдения за островом.

Тайбэй заявил, что это наносит потенциальную угрозу для международной авиации в регионе и является формой психологической игры. Министерство обороны Тайваня сообщило, что несколько случаев полета китайских воздушных шаров над островом и над Тайваньским проливом было зафиксировано.

Напомним, возможность использования Китаем воздушных шаров для шпионажа называют глобальной проблемой. ВМС США в феврале 2023 года выловили из Атлантики фрагменты сбитого китайского аэростата. Воздушный шар из Китая сбил 4 февраля истребитель ВВС. По данным СМИ, размер аэростата превышал "три школьных автобуса". Китай заявил, что это был гражданский аппарат, который случайно сбился с курса.