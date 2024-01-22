Желания не будет: генерал США оценил вероятность вступления НАТО в войну против России

У Североатлантического альянса не хватает воли, чтобы обезвредить российские ракеты. Аналогичная ситуация — с атаками хуситов на корабли, но в таких случаях альянс ракеты сбивает и наносит удары по базам террористов, отметил генерал Бен Ходжес.

Военные силы НАТО могли бы присоединиться к войне в Украине, например, чтобы сбивать ракеты, которые ВС РФ запускают с самолетов над Каспийским морем. Однако пока реальная помощь есть от отдельных стран, но не от альянса. О том, ожидать ли вступления НАТО в войну с РФ рассказал экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью для портала "Голос Америки".

Американский военный отметил, что самолетам НАТО нужно было бы дать разрешение сбивать ракеты, которые Россия запускает из Каспийского моря. Основание для подобных действий — угроза для мирного населения и то, что они долетают до страны-члена НАТО — в Польшу или Румынию. Однако пока, по его мнению, такое решение не примут из-за "отсутствия политической воли".

"Все наши проблемы сейчас — это результат отсутствия политической воли", — заявил Ходжес.

Между тем подобное противодействие ракетам РФ — это то же самое, что США и союзники делают в Красном море, уничтожая базы хуситов, которые угрожают гражданским грузовым кораблям.

Генерал Ходжес подытожил, что не следует ожидать вступления Североатлантического альянса в войну на стороне Украины.

"Будет помощь от стран НАТО, но я не думаю, что вы увидите попытки самого альянса сделать что-то. Я имею в виду, не думаю, что среди 31 страны есть желание сделать что-то подобное", — продолжил он.

В то же время, отметил генерал, страны альянса все же помогают Украине, хотя пока и не стреляют. Например, Румыния, Болгария и Турция присоединились к разминированию Черного моря, воздушные силы других стран патрулируют небо над Балтийским и Черным морем. Кроме того, идет поток снарядов, техники и оружия через Польшу.

НАТО и РФ — детали

Отметим, генсек НАТО Йенс Столтенберг с первых дней полномасштабного вторжения РФ время от времени повторяет, что страны-члены альянса могут приобщаться к предоставлению Украине снарядов и военной техники. Также напоминает, что в случае прямой угрозы, введут в действие пятую статью Договора, в которой говорится о начале консультаций в связи с нападением.

Между тем ракеты и дроны РФ несколько раз залетали на территорию стран НАТО. Например, в Польше такие инциденты произошли весной 2022 года, осенью и зимой 2023 года. В первом случае ракета залетела вглубь на 450 км, во втором — убила нескольких человек в нескольких километрах от границы, в третьем — добралась на 40 км. При этом в воздух поднимались истребители F-16, но о сбивании информацию не публиковали.

Летом и осенью 2023 года дроны-камикадзе Shahed-136 залетали на территорию Румынии — подобные чрезвычайные происшествия происходили во время массированных ударов РФ по портам Рени и Измаил. Правительство Румынии объявило о временной эвакуации людей с приграничных территорий, при этом НАТО не предпринимало никаких действий относительно событий.

Между тем в Воздушных силах ВСУ в отчетах о ракетных ударах РФ регулярно сообщают, что десятки Х-101 запускаются с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства над Каспийским морем.

Напоминаем, в январе 2024 года в СМИ опубликовали возможный план нападения РФ на страны Балтии. Позже военные заверили, что речь идет не о плане нападения, а об одном из возможных сценариев, которые прорабатывали вооруженные силы.