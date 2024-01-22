Отказ от территорий: премьер Словакии Фицо назвал условия для прекращения войны в Украине

Словацкий политик подчеркнул, что Москва не отдаст территории, которые захватила, поэтому для прекращения войны ими должен уступить Киев.

Премьер-министр Словакии намекнул, на какие шаги должна пойти Украина, чтобы остановить войну. По его словам, для достижения мира Украине нужно уступить территорию. Об этом пишет издание Aktuality ссылаясь на слова Роберта Фица.

Он отметил, что не нужно ожидать, что Россия отдаст временно захваченные ими украинские территории. Кроме того, Роберт Фицо заявил, будто Украина находится под влиянием Соединенных Штатов Америки.

Издание пишет, что премьер-министр Словакии намекнул, что Украине придется уступить часть своей территории.

Также он подтвердил анонсированную встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, на которой объявит список гуманитарной помощи и в очередной раз заявит, что Словакия не будет передавать Украине вооружение.

По словам Роберта Фица, совместной пресс-конференции после этой встречи не будет, ведь от нее якобы отказалась украинская сторона.

Реакции на слова премьера Словакии

На такие высказывания премьера Словакии отреагировал председатель комитета Рады по внешней политике нардеп Александр Мережко. Он написал, что заявления Роберта Фица являются "красной линией", которая требует решительного внимания.

По его словам, в таких случаях отменяют запланированный визит, а Министерство иностранных дел делает заявление, которое призвано на защиту суверенитета государства.

Также на заявление Роберта Фица отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Глава министерства Олег Николенко написал, что не может быть никакого компромисса относительно территориальной целостности.

Кроме того, Украина делает все, чтобы освободить временно оккупированные территории от российских военных. Он отметил, что без безопасности в Украине, ее не будет ни в Словакии, ни в Европе.

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Добавим, как писали иностранные медиа, Денис Шмыгаль и Роберт Фицо планируют встретиться в Ужгороде в среду, 24 января. Премьер-министр Украины сообщал, что на ней планируется обсудить насущные вопросы и снять возможные препятствия на пути к реализации Ukraine Facility.

Напомним, недавно Роберт Фицо объяснил, почему Словакия блокирует вступление Украины в НАТО. По его мнению, это будет началом Третьей мировой войны. Однако он сказал, что Словакия не против вступления Украины в ЕС, впрочем для этого нужно выполнить все условия.

Ранее сообщалось, что Словакия поддержит вето Венгрии на помощь Украине от Европейского Союза.