Военный-водитель организовал "бизнес" на уклонистах: он придумал продавать повестки

Мужчина, служивший по контракту, предложил знакомому "спасение" от призыва. Они встретились трижды, и за это время цена на бланки от ТЦК выросла.

В Украине осудили военнослужащего, который торговал незаполненными повестками. Об этом известно из приговора Береговского районного суда Закарпатской области от 16 января.

Уроженец Харькова служил по контракту и занимал должность водителя-электрика отделения обеспечения. Однако весной 2023 года он придумал способ немного заработать.

В начале марта он предложил знакомому помощь с отсрочкой от мобилизации "благодаря своим связям". Замысел заключался в том, чтобы получить от работников ТЦК бланки повесток с подписью руководителя и печатью. Они должны были "спасти" уклониста от призыва на срок до двух месяцев.

Одну такую повестку мужчина оценил в 1,5-2 тысячи гривен. Однако "клиент" вместо покупки бланков обратился к правоохранителям. Уже под контролем следователей он связался с военнослужащим, и согласился купить две повестки за 3000 гривен. Вскоре мужчины встретились, и водитель отдал незаполненные бланки в обмен на деньги.

Примерно через месяц "клиент" снова обратился за повестками — на этот раз хотел купить уже три, за примерно 8,5 тысяч гривен. Встреча состоялась во второй раз.

Вскоре военный сообщил, что цена на повестку выросла. Теперь каждый бланк он оценивал в примерно 500 долларов. Однако на этот раз он предложил большую "партию" — сразу девять документов.

В следующий раз на встречу "покупатель" принес 26 тысяч гривен и 1,2 тысячи долларов (по курсу на то время — это 43,8 тысячи гривен). За эти средства он получил обещанные девять повесток.

Всего за примерно два месяца харьковчанин продал 14 бланков от ТЦК и заработал на этом более 81 тысячи гривен. Обвиняемый признал вину и заключил соглашение с прокурором. Он согласился выплатить штраф в размере 85 тысяч гривен. Суд утвердил эту договоренность.

Напомним, в Украине осудили мужчину, который отказался получать "боевую повестку". Он заявил, что должен "работать в море".

Адвокат Марина Бекало объяснила, какое наказание грозит уклонистам в Украине. В зависимости от обстоятельств украинца могут заставить уплатить штраф или посадить в тюрьму.