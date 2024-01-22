Восхвалял удар "Искандерами" по Харькову: в Одессе задержали тиктокера (видео, фото)

Фигурант перед своей 12-тысячной аудиторией пытался "отбелить" военное преступление россиян. Его заявление начали распространять в российских медиа.

В нескольких городах Украины СБУ задержала еще 4 вражеских агитаторов, которые оправдывали российскую агрессию, в частности, ракетные удары по украинским городам. Среди них — тиктокер, который восхвалял удар "Искандерами" по Харькову 2 января. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Так, СБУ разоблачила четырех пророссийских интернет-агитаторов, которые действовали в разных регионах Украины, призывали украинцев к капитуляции и разжигали ненависть среди различных национальных общин Украины. Они также героизировали воздушные атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины и дискредитировали командование Сил обороны.

СБУ разоблачила четырех пророссийских интернет-агитаторов

Так, в Одессе задержали местного блогера, который в ТикТок распространил собственное видео с оправданием атаки РФ Искандерами" на Харьков 2 января этого года.

Несмотря на это, фигурант перед своей 12-тысячной аудиторией пытался "отбелить" военное преступление россиян. Его видео подхватили росСМИ.

На Киевщине СБУ разоблачила местную жительницу, которая в своем фейсбуке и телеграмме агитировала украинцев "сложить оружие" и не сопротивляться рашистам.

Также она на различных ресурсах распространяла фейки о различных национальных общинах Украины.

ВЧеркасской области разоблачили местного жителя, который поддерживал оккупацию Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Кроме того, имея вид на жительство в России, он героизировал ВС РФ и отрицал их военные преступления в Украине.

В Днепре задержан координатор местной ячейки прокремлевской организации "народовластие". Он от имени "общественного объединения" публиковал в соцсетях фейки в отношении представителей местных религиозных общин.

"Сейчас всем фигурантам сообщено о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Преступные действия еще двух пропагандистов дополнительно квалифицированы по ч. 1 ст. 161. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы", — сообщили в СБУ.

Напомним, что СБУ в Одессе задержала агента ФСБ. По данным следствия, задержанный устроился таксистом для того, чтобы находить важные военные объекты.

Также ранее СБУ изъяла записи видеокамер отеля, где снимали команду Bihus.Info. Журналисты не получили доступа к видео, на которых можно было бы увидеть лиц, которые устроили слежку.