Лично вызывал Малюка: Зеленский отреагировал на скандал со слежкой за журналистами Bihus.Info

По словам президента, факт тайной слежки за журналистами следует тщательно расследовать. СБУ должна найти виновных.

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Президент Украины Владимир Зеленский лично вызывал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка после информации о слежке за командой журналистских расследований Bihus.Info. Об этом гарант сообщил в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

По мнению Зеленского, факт тайной слежки за журналистами следует тщательно расследовать.

"Сразу было возбуждено уголовное дело. Я лично пригласил главу СБУ, также получил детали от генерального прокурора. Кто-то говорит, что была видеозапись у медийщиков, ничего не произошло. Я считаю, что произошло", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что "надо найти ответы на все это", поэтому СБУ проведет расследование и найдет виновных.

Напомним, 16 января в Сети разметили видео, журналисты Bihus.Info якобы употребляли запрещенные вещества во время новогоднего корпоратива под Киевом. По словам основателя проекта Дениса Бигуса, все сотрудники пройдут тесты на употребление наркотических веществ, команду ждут кадровые изменения.

Бигус также добавил, что за его командой следили около года с попыткой дискредитировать редакцию.

"Мне неудобно за то, что я увидел на видео, но по-настоящему мне стыдно за исполнителей этого шоу. И ценой этого всего неудобства мы узнали наверняка, что у спецслужб есть время, и вдохновение, и бюджеты вести системную слежку за частной жизнью членов команды расследования", — рассказал основатель проекта.

В СБУ сообщили, что расследуют обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки журналистов проекта Bihus.Info.

Члены комитета Рады по вопросам свободы слова обратились в Офис генпрокурора с запросом об открытии уголовного производства.

Также 14 января неизвестные пытались попасть в квартиру журналиста-расследователя, соучредителя и редактора сайта "Наши деньги" Юрия Николова. По его словам, это была провокация, целью которой была дискредитация, давление или просто, чтобы "потроллить".