Армия РФ может использовать машину типа "Чекан" для прорыва минных полей

Эксперты отметили, что данный бронетранспортер не является штатной машиной российской армии. Он был замечен только в подразделениях ЧВК "Вагнер".

Российские военные начали экспериментировать с установкой противоминных тралов на бронеавтомобили типа "Чекан". Как отметили 22 января в своем материале обозреватели Defence Express, данные машины не являются штатными для армии РФ — их использовали единственная структура — ЧВК "Вагнер".

Эксперты отмечают, что речь идет о бронеавтомобилях с "коротким жизненным циклом", которые могут быть использованы для прорыва минных заграждений украинских сил по примеру уже известных броневиков МТЛБ с аналогичной функцией.

"Здесь открытым остается вопрос, такие машины до сих пор есть в распоряжении "вагнеровцев", или же они сдали свои "Чеканы" кадровым российским войскам летом 2023 года", — пишут обозреватели.

По мнению экспертов, данный образец является своего рода клоном советской бронемашины БТР-152. И хотя в широком доступе информации машине "Чекан" не так много, известно, то базой для нее выступила одна из модификаций "Урал-4320".

Также сообщается, что броня данной бронемашины может выдержать лишь попадание боеприпасов калибра 7.62 мм. Башня броневика вооружена 14,5 мм пулеметом КПВТ и спаренным 7,62 мм пулеметом ПКТ.

Что касается массы, количества членов экипажа, а также количества выпущенных машин, то такая информация в открытом доступе отсутствует.

Использование таких машин, продолжают эксперты, наталкивает на мысль, что российские военные надеются "проскакивать" на них минные поля, так как танки и другие виды бронетехники этого сделать не могут. Однако существует верояность, что россияне пустили в ход "вагнеровскую" технику с целью "списать" ее под заведомые потери, как это получилось в случае с редким БТР-90.

Ранее сообщалось, что украинские войска получили машины механизированного разминирования Hydrema 910 MCV. Машина способна обезвредить противотанковую или противопехотную мину с массой взрывчатого вещества до 10 кг.