Украинская армия получила машины для разминирования Hydrema 910 MCV (фото)

Hydrema 910 MCV — это бронированная машина для разминирования, которая способна выдерживать взрывы мощностью до 10 кг боеголовки.

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Украина является самой заминированной страной в мире. Командование Сил поддержки ВСУ получили машины механизированного разминирования Hydrema 910 MCV. Об этом сообщает Главное управление противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Минобороны Украины.

В конце прошлого года подразделения разминирования получили пару машин для разминирования Hydrema 910 MCV. Техника поступила во вновь созданные подразделения. Уже в ближайшее время они отправятся на выполнение миссий по разминированию. Машины будут работать на деоккупированных украинских территориях.

Hydrema 910 MCV может обезвредить противотанковую или противопехотную мину с массой взрывчатого вещества до 10 кг. На кузове машины установлен блок с 720-ю цепями и бойками на них. Также есть дефлекторный экран для защиты от взрывов и осколков.

Сами цепи прикреплены к ротору и образуют собой систему бокового трала. Углубление в грунт происходит вручную или в автоматическом режиме. Рама устойчива к осколкам и ударам благодаря изготовлению из стали с высокой прочностью на разрыв.

Трал выдерживает разрыв до 10 кг взрывчатки

Также кабина оператора бронированная, чтобы выдерживать попадание обломков. Для удобства оператора сиденье можно поворачивать. Управление происходит джойстиком и кнопками. Отмечается, что машина уже показала свою эффективность при разминировании деоккупированных территорий.

Напомним, 15 декабря Южная Корея передала Украине 10 спецмашин для разминирования на деоккупированных территориях.

13 ноября в Херсонской ОГА сообщили, что обследовано уже 20% правобережья области.