Українська армія отримала машини для розмінування Hydrema 910 MCV (фото)

Hydrema 910 MCV — це броньована машина для розмінування, яка здатна витримувати вибухи потужністю до 10 кг боєголовки.

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Україна є найзамінованішою країною в світі. Командування Сил підтримки ЗСУ отримали машини механізованого розмінування Hydrema 910 MCV. Про це повідомляє Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони України.

Наприкінці минулого року підрозділи розмінування отримали пару машин для розмінування Hydrema 910 MCV. Техніка надійшла в новостворені підрозділи. Вже найближчим часом вони відправляться на виконання місій з розмінування. Машини працюватимуть на деокупованих українських територіях.

Hydrema 910 MCV може знешкодити протитанкову чи протипіхотну міну з масою вибухової речовини до 10 кг. На кузові машини встановлено блок з 720-ма ланцюгами та бойками на них. Також є дефлекторний екран для захисту від вибухів та осколків.

Самі ланцюги прикріплені до ротора й утворюють собою систему бойкового трала. Заглиблення в ґрунт відбувається вручну чи в автоматичному режимі. Рама стійка до осколків та ударів завдяки виготовлення зі сталі з високою міцністю на розрив.

Трал витримує розрив до 10 кг вибухівки

Також кабіна оператора броньована, щоб витримувати влучення уламків. Для зручності оператора сидіння можна повертати. Керування відбувається джойстиком та кнопками. Зазначається, що машина вже показала свою ефективність при розмінуванні деокупованих територій.

Нагадаємо, 15 грудня Південна Корея передала Україні 10 спецмашин для розмінування на деокупованих територіях.

13 листопада в Херсонській ОВА повідомили, що обстежено вже 20% правобережжя області.