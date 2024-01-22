Трамп пообещал остановить войну до возвращения в Белый дом: в Кремле отреагировали

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в РФ не представляют, как Трамп мог бы выполнить свое предвыборное обещание по урегулированию войны в Украине.

Кремль не связывался с 45-м президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом по вопросу Украины. Об этом заявил Дмитрий Песков, спикер президента РФ Владимира Путина, сообщает ТАСС.

"У РФ нет представления, как Трамп выполнит обещания по урегулированию конфликта вокруг Украины", — говорится в публикации. Уточняется, что "соответствующих контактов" между странами не было.

Накануне соперник Трампа Рон Десанктис снял свою кандидатуру и поддержал бывшего президента и соратника по Республиканской партии в борьбе за пост главы государства.

Трамп пообещал остановить войну до возвращения в Белый дом

На днях Дональд Трамп заявил, что, несмотря на то, что Украина для президента РФ была главной целью, но все же изначально не планировал полномасштабного вторжения.

По словам Трампа, если бы он был президентом, а не Джо Байден, то пригрозил бы Путину тем, "что мы сделаем с ним", и Путин бы на подобное не решился. Он обещает, что спустя некоторое время после победы на выборах в этом году решил вопрос с войной в Украине.

В своем недавнем выступлении он также сказал, что США отдают слишком много военной техники, и ее не остается для самих. Европе, по его словам, также придется увеличить расходы на Украину в равной мере с США: текущее соотношение — 200 к 20 млрд долларов.

Напомним, что Борис Джонсон заявил, что возвращение Трампа может стать победой для мира, если он поддержит Украину.

Также сообщалось, что Трамп не высказался в поддержку соглашения по границе, от которого зависит американская помощь Украине.