Польша и Украина начнут работу над двусторонними соглашениями по безопасности, – Зеленский

По словам президента, соглашение может быть очень амбициозным, именно таким, в котором нуждаются народы двух стран.

На встрече в Киеве президент Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудили вопрос о присоединении Польши к гарантиям безопасности, созданным странами G7 в ходе саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом Зеленский заявил во время общей с Туском пресс-конференции.

"Я благодарен за готовность начать работу по двусторонним соглашениям между нашими государствами. Но уверен: соглашение может быть очень амбициозным, именно таким, в котором нуждаются наши народы", – заявил Зеленский.

Украинский лидер выразил благодарность премьер-министру Туску за совместные усилия с Польшей по формированию "формулы мира". Зеленский отметил, что Польша активно поддерживает общемировые инициативы, активно участвуя в различных международных встречах.

Визит Туска в Киев

Польский премьер-министр Дональд Туск 22 января прибыл в Киев. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Руководитель украинского государства и польский премьер-министр провели "продуктивные переговоры". Президент заявил о согласовании нового пакета оборонной помощи и польского кредита для Украины. Также Зеленский и Туск обсудили возможности будущего совместного производства оружия.