"Поджигатель, обвиняющий пожарников": представитель США в ООН ответил Лаврову

Роберт Вуд назвал "цинизмом высшего порядка" заявления представителей РФ. По его словам, никакая конспирология и бессмысленные обвинения не сотрут тот факт, что именно нарушение территориальной целостности Украины послужило началом войны.

На заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке представитель США Роберт Вуд назвал "цинизмом высшего порядка" заявления российского руководства о том, что оборона и поддержка Украины, противостоящей агрессии, продлевает войну. Заседание транслировалось на YouTube-канале ООН.

"К сожалению, российское руководство повторно созывает Совет безопасности по этому вопросу и использует трибуну в ООН, чтобы открыто распространять дезинформацию, которую нам, к сожалению пришлось слушать этим утром", — сказал Вуд о выступлении главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Это цинизм высшего порядка, когда заявляют, что законная поддержка обороны Украины затягивает российскую агрессивную войну. Стоит повторить, что сотни тысяч российских войск находятся на международно признанной территории Украины. И ни одного украинского военного на российской земле нет", — сказал он.

По словам Вуда, заявления российских представителей заслуживали бы большего доверия, если бы РФ уважала международное право, Устав ООН и резолюции Совбеза ООН. Он также напомнил, что представители Совбеза ООН неоднократно заявляли, что вторжение в Украину нарушает положения Устава ООН и международного права.

Роберт Вуд

"Никакие конспирологические теории и бессмысленные обвинения не сотрут тот факт, что именно нарушение территориальной целостности Украины со стороны РФ послужило началом войны. Именно стремление президента Путина уничтожить Украину и подчинить ее народ и ведет к продолжению войны. Российские империалистические устремления очевидны, а эта встреча служит еще одной попыткой отвлечь внимание от ее военных преступлений и агрессии. Поджигатель, который обвиняет в пожаре пожарников, чтобы продолжать свое преступление", — объяснил Вуд.

Представитель США также отметил, что после того, как быстрый захват Украины России не удался, она продолжала "подливать бензин в пожар войны". Российское руководство обратилось к Ирану и КНДР, чтобы закупить дополнительное оружие, чтобы использовать его против Украины как государства, украинских городов и украинцев.

Россия по меньшей мере трижды применяла северокорейские баллистические ракеты, закупленные в нарушение резолюций ООН.

В то время, как Украина взаимодействует с международным сообществом путем дипломатии, Россия отвечает запусками ракет. Представитель США также напомнил, что РФ проводила ракетную атаку в то время, когда представители ООН находились с визитом в Киеве.

"Не только слушайте то, что говорит РФ — смотрите на ее действия", — резюмировал Вуд.

Напомним, что РФ отвергла предложение США о переговорах по контролю над ядерным оружием.

Также сообщалось, что 18 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад угрожает ядерным оружием.