"Разграбили и растащили": в ВМС рассказали о состоянии украинского флоту в Крыму (видео)

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, после освобождения полуострова Россия понесет ответственность и компенсирует стоимость каждого украинского корабля.

После оккупации полуострова Крым российские военные также захватили и украинские корабли. Военные РФ собирались порезать суда на металл. Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии Новости.LIVE.

"Во время оккупации Крыма РФ захватила украинские корабли, разграбила, растащила на запчасти, а теперь говорит об утилизации", — заявил он.

Также он сказал, что российские оккупанты ранее планировали порезать суда на металл.

"Сейчас же они процесс "утилизации" приостановили, прикрываясь ВСУ, выполняющими задачи по возвращению полуострова", — добавил спикер ВМС ВСУ.

Плетенчук подчеркнул, что после украинской победы РФ понесет ответственность и компенсирует стоимость каждого украинского корабля.

Он отметил, что после украинской победы Россия понесет ответственность и компенсирует стоимость каждого украинского корабля.

Напомним, в конце декабря украинские военные нанесли удар по российскому кораблю "Новочеркасск" в Феодосии. В Воздушных силах заявляли, что судно полностью сгорело, а экипаж — погиб.

10 января в партизанском движении "Атеш" рассказали об обнаружении места расположения российских военных в Черноморском во временно оккупированном Крыму. Оккупанты обустроили свою базу на старом винзаводе, который давно находится в нерабочем состоянии. На территории базы было обнаружено до пяти единиц КамАЗов, машина связи "ГАЗ-66" и УАЗик.