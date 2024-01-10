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Военный Фокус Российско-украинская война

"Атеш" обнаружил базу ВС РФ в неожиданной локации: что выяснили партизаны (фото, видео)

Российские военные, ВС РФ, оккупанты
Фото: Sputnik | Иллюстративное фото: российские военные

На территории базы врага было размещено до пяти единиц КамАЗов для перевозки личного состава и боекомплекта, машина связи "ГАЗ-66" и УАЗик, рассказали в украинском подполье.

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Украинское подполье обнаружило место расположения Вооруженных сил Российской Федерации в Черноморском во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Наши агенты разведали местоположение личного состава и тренировочного лагеря России в Черноморске", — говорится в сообщении.

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Партизаны отметили, что российская база расположена на старом винзаводе, который давно не работает. В частности, на КПП находилось несколько человек, еще до 120 человек внутри. Также на территории было расположено до пяти единиц КамАЗов для перевозки личного состава и боекомплекта, машина связи "ГАЗ-66" и УАЗик, вероятно, командирский.

Координаты военной базы ВС РФ в Черноморске — 45.497557, 32.717339.

В партизанском движении "Атеш" отметили, что агенты систематически занимаются разведывательными операциями для дальнейших диверсий, полученная информация оперативно передается ВСУ.

Напомним, 9 января в партизанском движении "Атеш" заявили о том, что российские военные готовятся к обороне временно оккупированного Крыма. В течение месяца враг создавал огневые точки, строил новые фортификационные сооружения и укреплял старые, создавал "тероборону" и усиливал патрули.

3 января стало известно о том, что партизаны обнаружили радиолокационную станцию РФ в Севастополе во временно оккупированном Крыму. По информации партизан, могла быть найдена мобильная радиолокационная станция аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах 55Ж6М "Небо-М".