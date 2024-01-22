"Информационное шоу": в Украине следует менять системный подход к вопросу мобилизации, - Жорин (видео)

По словам Максима Жорина, мобилизация должна происходить постоянно и эта тенденция будет длиться до тех пор, пока в стране идет война.

Украине нужно проводить мобилизацию, чтобы пополнять войска и давать военным отдыхать. Об этом сообщил заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин в эфире телеканала "Эспрессо".

"По этому абсолютно обычному, логическому процессу создают шоу, в котором также принимает участие Российская Федерация. Им очень нравится наблюдать, как мы между собой дискутируем, ссоримся и разбираемся", — заявил он.

Майор добавил, что на сегодняшний день очень много внимания уделяют вопросу призыва.

"У нас война и абсолютно понятно, что нам нужно проводить мобилизацию, чтобы пополнять войска и давать кому-то отдыхать. Кто-то пользуется этим, манипулирует цифрой, непонятно откуда взятой, и устраивает истерику в обществе", — сказал Жорин.

Нет необходимости устраивать подобные события. Как и год назад, когда происходила мобилизация в стране, эта тенденция сохраняется и будет длиться до тех пор, пока в стране идет война, отметил он.

"Вопрос мобилизации обязателен, неотделим и ничего чрезвычайного в этом процессе абсолютно нет. Мобилизация должна происходить постоянно, нужно прекратить истерику, информационные шоу и программы вокруг этого вопроса. Мы должны поставить на учет всех, как минимум мужчин, понять, сколько их есть, в каком они состоянии и дальше уже призывать в армию именно тех, кто в армии на сегодняшний день нужен", — отметил экскомандир полка "Азов".

Согласно его высказыванию, необходимо изменить системный подход к вопросу мобилизации.

"Он включает в себя подготовку личного состава, информирование, работу с населением в плане подготовки людей к новым условиям и реалиям жизни, в которых мы находимся", – добавил Жорин.

Напомним, недавно в Минобороны заявили, что ТЦК больше не будут присылать без необходимости повестки. В частности, после введения электронного кабинета для военнообязанных, они могут самостоятельно актуализировать свои данные.

Также, как объяснял адвокат Роман Симутин, украинцы могут самостоятельно узнать, находятся ли в реестре призывников. В нем должна содержаться персональная и служебная информация, а также номера телефонов и адреса электронной почты.